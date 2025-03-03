Рефинансирование ипотеки по-новому: ФАС раскрыла способ сэкономить деньги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила новую процедуру рефинансирования ипотечных кредитов в России. Об этом сообщает пресс-служба данного ведомства.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

В ФАС считают, что для успешного осуществления рефинансирования необходимо упростить процесс перехода заемщика к другому банку для обслуживания жилищного кредита, а также внести изменения в Федеральный закон №353 "О потребительском кредите".

На сегодняшний день, при рефинансировании заемщики сталкиваются с финансовыми затратами, так как при переходе в новую финансовую организацию им приходится долго выплачивать новый кредит по завышенной ставке, который еще не обеспечен ипотекой. Для улучшения ситуации ФАС предлагает установить максимальный срок, в течение которого предыдущий банк должен предоставить данные в орган регистрации прав для погашения старой записи об ипотеке. Кроме того, ведомство предлагает ввести срок для выдачи заемщику необходимого пакета документов.

Уточнения

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) — федеральный орган исполнительной власти, контролирующий соблюдение антимонополитического законодательства. Также ФАС следит за соблюдением законов в сфере естественных монополий, рекламы, иностранных инвестиций в стратегически значимые компании, государственного оборонного заказа и госзакупок.



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