Три года на освоение: закон о заброшенных дачах вступил в силу

С 1 марта 2025 года в России вступает в силу новый закон, позволяющий владельцам дачных участков иметь три года на их освоение. Если за этот период участок не будет активно использован, его могут изъять.
Важно отметить, что в соответствии с Гражданским кодексом уже существует процедура изъятия. По новым правилам, как указали в Росреестре, фактический период до возможного изъятия увеличивается до 5-7 лет, поскольку закон предоставляет гражданам дополнительные три года для начала работы с участком.
Это касается участков, на которых существуют проблемы, например, наличие большого количества мусора или сорняков.
Для участков, которые будут куплены или подарены после 1 марта, сроки для освоения будут отсчитываться с момента регистрации прав на них. В то же время для участков, находящихся в собственности до этой даты, трехлетний срок начнет действовать с 1 марта 2025 года.
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