Плесень атакует ванную? 7 шагов к победе над сыростью — удивите грибок!

4:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Паровая баня действительно может показаться роскошным местом, но ванная комната, где пар присутствует постоянно, не создаёт такого же эффекта. Ванные комнаты, конечно, всегда имеют повышенную влажность, ведь мы используем их для купания и принятия душа. Однако избыточная влажность может привести к появлению нежелательных "украшений", таких как плесень и грибок.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel-com is licensed under Public domian Ванная комната

Вы можете принимать более быстрый и прохладный душ, но вряд ли это доставит вам удовольствие. Однако есть множество способов сохранить вашу ванную комнату уютной и безопасной без плесени, уверяет Realsimple. com.

Установите вентилятор. Это кажется очевидным, но стоит напомнить. Вытяжной вентилятор поможет удалить влажный воздух из ванной комнаты и поддерживать её сухой. Если у вас нет вентилятора, можно обратиться к специалисту, который установит настенный вытяжной вентилятор на одной из внешних стен ванной комнаты. Даже если у вас уже есть вентилятор, это также может быть полезно. Вентиляторы обеспечивают циркуляцию воздуха и удаляют влажный воздух из помещения. Вы можете приобрести переносной вентилятор, чтобы обеспечить дополнительную вентиляцию. Оставляйте двери открытыми. Не обязательно держать дверь ванной открытой во время принятия душа, но даже небольшое её приоткрытие после выхода может помочь выпустить часть пара и улучшить циркуляцию воздуха. Оставляйте дверь открытой на 30 минут или более, и ваши стены будут вам благодарны. Также полезно, чтобы между нижней частью двери ванной и полом был небольшой зазор. Это создаст естественную вентиляцию, даже если дверь закрыта. Если в вашей ванной есть окно, оставьте его открытым тоже! Используйте комнатные растения. Некоторые комнатные растения отлично себя чувствуют во влажной среде и помогают удалять влагу из воздуха. Папоротники, змеевидные растения и паучьи растения — идеальный выбор для ванной комнаты. Они не только помогают поддерживать оптимальный уровень влажности, но и выглядят красиво. Эти растения могут поглощать влагу и хорошо себя чувствуют при умеренном или слабом освещении, даже если в вашей ванной нет окон. Сушите полотенца вне ванной. Большинство людей вешают влажные полотенца на крючок или полотенцесушитель, но это может способствовать повышению влажности. Влажные полотенца могут задерживать влагу в воздухе, что может привести к образованию плесени. Если вы всё же решили оставить полотенца в ванной, увеличьте вентиляцию с помощью вентилятора. Также можно рассмотреть возможность приобретения сушилки для полотенец. Протирайте поверхности. Это не новость, но вытирание воды с пола и столешниц после душа поможет предотвратить задержку влаги. Используйте микрофибровую ткань для внешней поверхности и скребок для душа. Это поможет избежать образования плесени и грибка. Добавьте тепла. Тёплый воздух помогает уменьшить конденсацию. Поднимите температуру в ванной комнате, чтобы уменьшить количество капель на стенах и потолке. Также можно рассмотреть установку полотенцесушителя, который поможет уменьшить влажность и обеспечит тёплые, сухие полотенца. Подогреваемый пол — это отличное решение, которое создаст комфорт и уют. Выбирайте краску с умом. Существуют специальные краски, устойчивые к плесени и грибку, которые идеально подходят для ванных комнат. Эти краски созданы для того, чтобы противостоять поглощению влаги, а некоторые из них содержат фунгициды, убивающие споры плесени. Если такие краски вам не подходят, выбирайте высокоглянцевую или сатиновую краску. Эти покрытия менее склонны к образованию плесени и легко моются.

Уточнения

Ванная комната, ванная, мыльня — помещение, где находится ванна, в квартире или жилом доме, предназначенное для купания или принятия душа (душевая).





Пле́сневы́е грибы́ или пле́сень, — различные грибы (в основном зиго- и аскомицеты), образующие ветвящиеся мицелии без крупных, легко заметных невооружённым глазом плодовых тел.



Вла́жность — показатель содержания воды в физических телах или средах.



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