Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрыться не получится: камеры теперь отслеживают, что везут грузовики
Тест на вкус: что висит над вашим диваном? Ошибки, которые портят весь интерьер
После душа заворачиваешь волосы в полотенце? Ты удивишься, какой вред это приносит
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
Стильные хищники: носим анималистичный принт правильно

Забудьте о неприятных запахах: рулон туалетной бумаги в холодильнике изменит всё

2:47
Недвижимость

Холодильник — ключевой элемент любой кухни, обеспечивающий свежесть и безопасность продуктов. Но со временем он может стать источником неприятных запахов из-за забытых или сильно пахнущих продуктов. Хотя существуют специализированные средства для устранения запахов, они часто дорогостоящие и не всегда доступны. Популярным и экономичным решением является использование туалетной бумаги.

Туалетная бумага
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Туалетная бумага

Этот метод, на первый взгляд кажущийся необычным, использует повседневный предмет для предотвращения неприятных запахов в холодильнике. Туалетная бумага не только поглощает запахи, но и регулирует влажность, что помогает сохранить продукты свежими. Этот трюк стал вирусным в соцсетях, удивив своей эффективностью и простотой, пишет бразильское издание Istoe.com.

Почему фокус с туалетной бумагой работает?

Секрет эффективности туалетной бумаги — её состав. Изготовленная из целлюлозы, она обладает высокой впитывающей способностью, поглощая как жидкости, так и частицы в воздухе. Это свойство позволяет ей нейтрализовать соединения, вызывающие запахи, и поддерживать свежесть в холодильнике.

Для максимальной эффективности важно использовать новый рулон из недавно открытой упаковки. Это обеспечит максимальную впитывающую способность и позволит эффективно поглощать запахи и влагу.

Как использовать туалетную бумагу в холодильнике?

Применение этого метода просто:

  1. Разместите рулон туалетной бумаги в удобном месте внутри холодильника, подальше от жидкостей и продуктов, которые могут его намочить. Важно, чтобы рулон не соприкасался с продуктами, чтобы избежать загрязнения.
  2. Регулярно меняйте рулон — каждые одну-две недели, в зависимости от уровня влажности и запахов.
  3. Не забывайте регулярно чистить холодильник и вовремя выбрасывать просроченные продукты, чтобы предотвратить появление новых запахов.

Преимущества использования туалетной бумаги в холодильнике

  • Экономичность и доступность: туалетная бумага — недорогой и всегда доступный продукт.
  • Эффективность: она эффективно нейтрализует запахи, улучшая сохранность продуктов и создавая более здоровую среду на кухне.
  • Простота: метод не требует сложных действий и специальных навыков.

Хотя туалетная бумага не решает проблему источника запахов, она является практичным и быстрым решением для их нейтрализации. Для тех, кто ищет недорогой и эффективный способ борьбы с запахами в холодильнике, этот метод станет отличным выбором.

Уточнения

Туале́тная бума́га — бумажное изделие, используемое в санитарно-гигиенических целях

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов
Авто
Революция электромобилей от Toyota: подтвержден выход новых аккумуляторов Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Последние материалы
Думали, что это израильская песня: в Молдавии музыканты спели Катюшу и чуть не угодили в скандал
Как избавиться от сырости в саду? Три растения, которые поглощают лишнюю влагу
Потрясающие маршруты Доломитов: где найти самые красивые виды Южного Тироля
Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места
Неожиданный список: 13 пород, которые могут вас укусить
Забудьте о неприятных запахах: рулон туалетной бумаги в холодильнике изменит всё
Стильные хищники: носим анималистичный принт правильно
Вирусам не скрыться: новая ДНК-технология обезоруживает инфекции
Запах детства: блюда из школьного меню, которые вызывают эмоции
Маленькая креветка большая польза: масло, которое способно заменить лекарства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.