Как заставить джинсы сесть на размер меньше: удивительный способ, который работает

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Джинсы часто растягиваются и становятся большими. В этой статье мы расскажем, как можно немного уменьшить размер джинсов.

Фото: Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыжая девушка в джинсах

Почему стоит купить джинсы на размер меньше

Джинсы — это предмет гардероба, который нужно выбирать не по размеру, так как джинсовая ткань тянется при носке.

Как уменьшить размер джинсов

Наиболее эффективным способом является сушка изделия в специальной сушильной машине. Сушка горячим воздухом закрепляет результат усадки.

Самый простой способ — расстелить ткань горизонтально на сушилке. Главное — не растягивать слишком сильно.

Стирайте джинсы в деликатном, ручном или шерстяном режиме при температуре не выше 40 градусов. Отжим — максимум при 800 оборотах в минуту.

Если вещи не сильно загрязнены, то подойдет режим "Быстрая стирка" в прохладной воде.

Уточнения

Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



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