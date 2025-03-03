Как заставить джинсы сесть на размер меньше: удивительный способ, который работает

Джинсы часто растягиваются и становятся большими. В этой статье мы расскажем, как можно немного уменьшить размер джинсов.
Джинсы — это предмет гардероба, который нужно выбирать не по размеру, так как джинсовая ткань тянется при носке.
Наиболее эффективным способом является сушка изделия в специальной сушильной машине. Сушка горячим воздухом закрепляет результат усадки.
Самый простой способ — расстелить ткань горизонтально на сушилке. Главное — не растягивать слишком сильно.
Стирайте джинсы в деликатном, ручном или шерстяном режиме при температуре не выше 40 градусов. Отжим — максимум при 800 оборотах в минуту.
Если вещи не сильно загрязнены, то подойдет режим "Быстрая стирка" в прохладной воде.
Джи́нсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.
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