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Зачем опытные хозяйки используют пену для бритья в уборке: секрет чистоты раскрыт

1:35
Недвижимость

Оказывается, пена для бритья — это универсальное средство, которое пригодится не только в уходе за кожей, но и в уборке дома. Благодаря своей нежной текстуре, она идеально подходит для очистки деликатных поверхностей, таких как крашеные стены, мебельные фасады, дверные ручки и выключатели света.

Губка для уборки
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Губка для уборки

Для эффективной уборки возьмите мягкую тряпочку из микрофибры, смочите её в воде и хорошенько выжмите, чтобы ткань была влажной, но не мокрой. Затем нанесите немного пены для бритья прямо на тряпку и аккуратно протрите загрязнённые участки. Это поможет удалить пятна, сохранив при этом целостность покрытия.

Пена для бритья также отлично справляется с чисткой затирки швов плитки. Она легко устраняет грязь и налет, делая швы свежими и чистыми.

Ещё одно полезное применение — чистка бытовой техники, особенно изделий из хромированной стали и нержавейки. Просто нанесите пену на нужную поверхность, оставьте на пару минут, а потом потрите мягкой тканью.

Если на вашем велюровом диване появилось пятно, пена для бритья снова придёт на помощь. Нанесите её на загрязненное место, дайте впитаться, а затем промойте холодной водой. Этот метод работает и с одеждой: достаточно увлажнить пятно, обработать его пеной и постирать в прохладной воде.

Таким образом, пена для бритья становится настоящим спасением в домашних делах, помогая поддерживать чистоту и порядок вокруг вас.

Уточнения

Убо́рка (также чи́стка) — это комплекс действий, необходимый для обеспечения чистоты в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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