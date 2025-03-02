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Это средство уничтожает тараканов за ночь — проверьте сами

4:28
Недвижимость

Сколько ни изобретали средства от тараканов, эти живучие насекомые продолжают появляться в квартирах. Однако их популяции могут как процветать, так и стремительно сокращаться — все зависит от того, какие методы борьбы применяются. Какие средства действительно эффективны и как правильно их использовать?

Элитная квартира
Фото: freepik.com by mrsiraphol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Элитная квартира

Почему появляются тараканы?

Прежде чем начинать борьбу с насекомыми, важно разобраться, почему они вообще появляются. Главные условия, которые привлекают тараканов в квартиру:

  • высокая влажность в помещении;
  • постоянный доступ к пище;
  • стабильная температура 20-30 °C;
  • множество укромных мест для гнездования.

Чаще всего тараканы приходят от соседей через вентиляцию, щели в стенах, по водопроводным трубам или просто через открытую дверь. Еще один вариант — их можно принести в дом с покупками, мебелью или вещами. Если в квартире подходящие условия, насекомые надолго обоснуются и начнут размножаться.

Народные методы борьбы

Тараканы живут в России уже несколько веков, и за это время люди придумали множество способов их изгнания. Раньше в ход шли растения с сильными запахами, позже — химические вещества.

Самые популярные народные методы:

  • уксус;
  • нашатырный спирт;
  • нафталин;
  • хлор.

Главный недостаток этих средств — резкий запах, который неприятен не только насекомым, но и людям. Еще один распространенный вариант — борная кислота и бура. Их смешивают с яйцом, сахаром или хлебом, а затем раскладывают в местах передвижения тараканов. Однако полностью уничтожить колонию таким способом сложно, особенно если у насекомых есть доступ к воде.

Профессиональные средства: что выбрать?

На смену народным методам пришли промышленные инсектициды. Они бывают разных видов, в зависимости от условий использования.

Ловушки

Эффективны для уничтожения отдельных особей и контроля численности популяции.

  • Клеевые ловушки — просты в применении, служат до 2 месяцев, если раньше не заполняются насекомыми.
  • Электрические ловушки — убивают тараканов разрядом тока, но стоят дорого.
  • Приманочные ловушки — содержат яд, который насекомые уносят в гнездо, заражая остальных.

Гели

Один из самых популярных методов борьбы. Гель содержит яд и аттрактанты, привлекающие тараканов. Насекомые съедают приманку, заражаются и погибают через несколько часов. Гели удобно наносить в труднодоступные места — под раковину, за плиту или под мебель.

Инсектицидные приманки

Выпускаются в виде таблеток, гранул или паст. Привлекают тараканов за счет пищевых добавок. Некоторые приманки вызывают цепную реакцию — насекомые съедают зараженного сородича и тоже погибают.

Мелки

Раньше были популярны, но сегодня считаются не самым эффективным средством. Тараканы должны пересечь линию с ядом, но он действует не сразу, а постепенно накапливается в организме. Кроме того, мелки требуют постоянного обновления.

Аэрозоли

Отлично подходят для обработки больших помещений. Ядовитый туман проникает в самые укромные щели, убивая не только взрослых особей, но и личинок. Однако действие аэрозолей быстро заканчивается — после уборки и проветривания их эффективность снижается.

Как правильно использовать инсектициды?

Даже самые сильные средства могут оказаться бесполезными, если применять их неправильно. Важно соблюдать технику безопасности:

  • во время распыления аэрозолей жильцы и домашние животные должны покинуть помещение;
  • мелки нельзя использовать вблизи продуктов питания и посуды;
  • гели, приманки и порошки следует раскладывать в местах, недоступных для детей и питомцев;
  • после обработки тщательно мыть руки и поверхности.

Чаще всего для эффективной борьбы с тараканами используют сразу несколько методов: ловушки, гели и аэрозоли. Такой комплексный подход поможет быстро избавиться от насекомых и предотвратить их повторное появление.

Уточнения

Тарака́новые или тарака́ны (лат. Blattodea) — отряд насекомых из надотряда тараканообразных (Dictyoptera).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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