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Как соединить плитку и ламинат без порогов? Новый метод в ремонте

2:02
Недвижимость

Раньше соединить плитку и ламинат без видимых стыков было практически невозможно. Компенсаторы оставляли зазоры, порожки создавали визуальный шум, а пространство теряло свою целостность. Но современные технологии открывают новые возможности: теперь пол можно сделать бесшовным, и интерьер заиграет по-новому.

Интерьер с деревянными панелями
Фото: freepik.com by wuttichai1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Интерьер с деревянными панелями

Почему старые решения устарели?

  • Компенсаторы требуют шва минимум 10 мм, а ограниченный выбор оттенков мешает добиться идеального совпадения цветов.
  • Порожки хоть и закрывают стык, но заметно выделяются, что портит эстетику минималистичных интерьеров.
  • В результате стык превращается в "разрыв" между покрытиями, а не в плавный переход.

Решение: эластичный герметик нового поколения

Главный секрет идеального перехода — специальный герметик, который:

  • наносится слоем всего 1-2 мм,
  • точно подбирается под цвет покрытия,
  • остаётся гибким, устойчивым к нагрузкам и температурным перепадам.

С его помощью можно соединять не только плитку и ламинат, но и другие покрытия — например, кварцвинил и инженерную доску. Даже сложные участки, такие как стыки у панорамных окон без плинтусов, будут выглядеть безупречно.

Где применять эту технологию?

Такое решение идеально для современных интерьеров, где важна лаконичность и чистота линий. Вы можете использовать его для:

  • плавного перехода между кухней и гостиной,
  • соединения разных напольных покрытий в квартирах-студиях,
  • оформления стильных пространств с открытой планировкой.

Обсудите этот вариант с мастером перед укладкой полов, и ваш интерьер приобретёт тот самый "дорогой" вид, который обычно встречается в дизайнерских проектах.

Теперь не нужно выбирать между красотой и функциональностью. Современные материалы позволяют добиться идеального результата без компромиссов!

Уточнения

Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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