Как соединить плитку и ламинат без порогов? Новый метод в ремонте

Раньше соединить плитку и ламинат без видимых стыков было практически невозможно. Компенсаторы оставляли зазоры, порожки создавали визуальный шум, а пространство теряло свою целостность. Но современные технологии открывают новые возможности: теперь пол можно сделать бесшовным, и интерьер заиграет по-новому.
Главный секрет идеального перехода — специальный герметик, который:
С его помощью можно соединять не только плитку и ламинат, но и другие покрытия — например, кварцвинил и инженерную доску. Даже сложные участки, такие как стыки у панорамных окон без плинтусов, будут выглядеть безупречно.
Такое решение идеально для современных интерьеров, где важна лаконичность и чистота линий. Вы можете использовать его для:
Обсудите этот вариант с мастером перед укладкой полов, и ваш интерьер приобретёт тот самый "дорогой" вид, который обычно встречается в дизайнерских проектах.
Теперь не нужно выбирать между красотой и функциональностью. Современные материалы позволяют добиться идеального результата без компромиссов!
Ламинированное напольное покрытие или кратко ламинат (от англ. Laminate - "ламинат" от лат. lamina - "пластинка") — строительный материал, изготовленный из древесноволокнистых плит (ДВП) сухого способа производства, прессованного картона или моноструктурных, облицованных плёнками на основе термореактивных полимеров.
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