Как спасти ванную комнату от грибка: работает даже без химии

4:19 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ванная комната — это место отдыха, где можно расслабиться и восстановить силы. Однако высокая влажность и недостаточная вентиляция превращают её в идеальную среду для размножения грибка. Плесень не только портит внешний вид, но и может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем.

Фото: Flickr by viviandnguyen_, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Плесень в ванной

Что такое грибок и почему он опасен

Грибок — это не просто косметический дефект, а настоящий "болезнетворный организм" для вашего дома. Он образуется в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции, а его споры легко распространяются по воздуху.

Если плесень поселилась в ванной, со временем могут появиться неприятные симптомы:

хронический кашель;

частые риниты;

головные боли без видимых причин;

кожные высыпания;

приступы астмы.

Основная опасность заключается не в самом грибке, а в его спорах, которые постоянно циркулируют в воздухе.

Почему плесень появляется именно в ванной

Грибок может появиться на любых поверхностях, но чаще всего он поражает пористые материалы:

бетонные стены;

окрашенные поверхности;

пластик;

натуральный камень.

Его развитие провоцируют следующие факторы:

недостаточная вентиляция;

постоянная сырость;

неисправные трубы, капающие краны и протечки;

холодные стены и пол, на которых конденсируется влага.

Как избавиться от плесени: пошаговая инструкция

Прежде чем начинать борьбу с грибком, важно устранить саму причину его появления.

Проверьте вентиляцию. Убедитесь, что воздух свободно циркулирует. Можно установить принудительный вентилятор. Избавьтесь от поражённой мебели. Деревянные шкафчики и полки лучше заменить, так как споры плесени уже могли в них проникнуть. Почистите стиральную машину. Запустите несколько циклов очистки от накипи и обработайте её антисептиком. Проверьте трубы. Если на них постоянно собирается конденсат, их лучше заменить на пластиковые. Исправьте сантехнику. Капающий кран или незаметные протечки создают идеальные условия для грибка. Обогрейте помещение. Если стены ванной холодные, их стоит утеплить, а пол оборудовать системой подогрева. Организуйте отток воздуха. Если дверь в ванную прилегает плотно, сделайте вентиляционные отверстия.

Домашние средства против грибка

Существует множество народных методов, которые помогают избавиться от плесени без химии:

Медный купорос . Разведите 100 г порошка в ведре воды, нанесите кистью на поражённые участки и оставьте на 3-4 часа. Затем тщательно смойте водой.

. Разведите 100 г порошка в ведре воды, нанесите кистью на поражённые участки и оставьте на 3-4 часа. Затем тщательно смойте водой. Отбеливатель (хлорка) . Разведите в соотношении 1:10 с водой, нанесите на поражённую поверхность и оставьте на 1-2 часа. После этого хорошо промойте и проветрите комнату.

. Разведите в соотношении 1:10 с водой, нанесите на поражённую поверхность и оставьте на 1-2 часа. После этого хорошо промойте и проветрите комнату. Сода и уксус . Посыпьте поражённые участки содой, затем аккуратно полейте уксусом. После реакции пены тщательно промойте водой с мылом.

. Посыпьте поражённые участки содой, затем аккуратно полейте уксусом. После реакции пены тщательно промойте водой с мылом. Масло чайного дерева . Растворите 2 чайные ложки масла в 300 мл воды и распылите на поверхность. Этот метод не требует смывания.

. Растворите 2 чайные ложки масла в 300 мл воды и распылите на поверхность. Этот метод не требует смывания. Перекись водорода и борная кислота. Смешайте 4 части воды, 2 части перекиси, 1 часть борной кислоты и 2 части уксуса. Нанесите, оставьте на несколько часов, затем смойте.

Как предотвратить повторное появление плесени

Даже если вы избавились от грибка, без профилактики он может вернуться. Чтобы этого не случилось:

регулярно проветривайте ванную комнату;

после купания оставляйте дверь открытой;

используйте влагопоглотители (можно заменить ёмкостью с солью);

не допускайте протечек воды;

обрабатывайте поверхности антигрибковыми средствами.

Если плесень проникла под плитку, избавиться от неё домашними методами уже не получится — потребуется капитальный ремонт с обязательной обработкой стен антисептиками.

Уточнения

Отрубевидный (разноцветный) лишай (Pityriasis versicolor, альт. — Tinea versicolor) — длительная (хроническая) грибковая инфекция рогового слоя эпидермиса.



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