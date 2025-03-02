Важные изменения в сфере недвижимости и ЖКХ: вот что нужно знать

2:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В марте 2025 года вступят в силу несколько важных законов, которые изменят жизнь многих россиян. Эти изменения касаются различных сфер, включая оплату услуг ЖКХ, проведение собраний жильцов, отделку новостроек, строительство загородных домов и регистрацию недвижимости.

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Собрания собственников жилья

С 1 марта 2025 года все сообщения о проведении общих собраний собственников в многоквартирных домах, а также решения и протоколы, размещенные в системе ГИС ЖКХ, будут автоматически поступать владельцам на платформу "Госуслуги".

Как пояснила вице-президент банка "Дом.РФ" Наталья Романюк, это сообщение будет считаться юридически значимым с момента его получения в личном кабинете на "Госуслугах" или в ГИС ЖКХ. Важно, что для проведения заочных голосований будут использоваться только эти информационные системы, за исключением тех случаев, когда собственники выбрали другие платформы до вступления закона в силу.

Изменения в сфере строительства

С 1 марта 2025 года также вступает в силу закон, который значительно повлияет на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС). Теперь для таких объектов будет доступен механизм проектного финансирования, аналогичный тому, что используется для новостроек с 2019 года. Этот закон позволит привлекать средства граждан через счета эскроу при строительстве частных домов по договорам строительного подряда.

Старший юрист адвокатского бюро "Пропозитум" Павел Григорьев подчеркивает, что данный закон обеспечит большую ясность и стабильность в частном жилищном строительстве, а также создаст дополнительные гарантии для граждан, заключающих такие договора. Хотя строительство без счета эскроу будет возможным, ипотечное кредитование для таких объектов будет недоступно.

Эти изменения обещают серьезно повлиять на рынок недвижимости и строительство, а также на повседневную жизнь россиян.

Уточнения

Закон в праве — нормативно-правовой акт, принимаемый законодательным органом государства.





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