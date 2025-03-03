Секрет горничных раскрыт: полы в доме будут сиять, как в 5-звездочном отеле — вот что они добавляют в воду

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Регулярная уборка полов — ключевой элемент поддержания чистоты и уюта в доме. Однако даже при тщательной уборке пыль в воздухе и шерсть домашних животных могут быстро загрязнять поверхности. В роскошных отелях часто используют особый метод мытья полов, который помогает поддерживать их чистоту и блеск на долгое время.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мытьё пола

Для создания эффективного моющего средства вам понадобятся всего несколько простых ингредиентов. В ведро воды добавьте:

2 столовые ложки глицерина,

4 столовые ложки соли,

2 столовые ложки геля для посуды.

Начните с мытья полов чистой водой, чтобы удалить поверхностную грязь. Затем дважды протрите поверхности тряпкой, смоченной в растворе с глицерином. Завершите процесс, протерев полы еще раз тряпкой, смоченной в чистой воде.

Глицерин создает на поверхности пола тонкую защитную пленку, действующую как антистатик. Это уменьшает оседание пыли и грязи, продлевая чистоту покрытия.

Уточнения

Пол — нижнее покрытие, настил в доме, помещении.



Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} .



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