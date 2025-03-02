Легко и быстро: 2 способа повесить картину без повреждений

1:50 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Не всегда можно легко повесить картину на стену, особенно если вы арендуете жилье или столкнулись с непростой конструкцией стены. Например, арендодатель может запретить вам сверлить отверстия, а некоторые стены и вовсе не подходят для гвоздей или саморезов. Как же решить эту задачу?

Фото: https://www.freepik.com Интерьер

Способ 1: канцелярские кнопки

Стоимость: 95—120 ₽ (набор из 50 штук)

Что вешаем: картину без рамы или детский рисунок

Куда: оштукатуренные стены, обои или окрашенные стены

Для этого способа прижмите картину к стене и закрепите её по углам кнопками. Можно использовать как обычные канцелярские кнопки, так и силовые гвоздиковидные. Чтобы кнопки не сильно бросались в глаза, выбирайте цвет, соответствующий фону картины.

Нюансы: после использования останутся небольшие отверстия, и если штукатурка старого или плохого качества, кнопки могут не держаться.

Способ 2: швейная игла или булавка

Стоимость: швейные иглы — 100—200 ₽ (за 10 штук), булавки — 170—200 ₽ (за 100 штук)

Что вешаем: картины до 100 г в рамке

Куда: стены, оклеенные обоями

Вставьте иглу или булавку под углом между обоями и штукатуркой, оставив ушко или головку снаружи. На этом крепление будет готово! Такой метод подходит для легких картин и рисунков без рамок.

Нюансы: на обоях остаются маленькие отверстия, и тяжелая картина может порвать обои и упасть.

Каждый из этих способов поможет вам украсить стены, не нарушая правила и не портя поверхность. Главное — выбрать тот, который подходит именно для вашего случая.

Уточнения

Канцеля́рские това́ры или ка́нцтовары — это изделия и принадлежности, используемые для переписки и оформления бумажной документации, учебы, творчества.



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