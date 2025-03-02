Легко и быстро: 2 способа повесить картину без повреждений

Не всегда можно легко повесить картину на стену, особенно если вы арендуете жилье или столкнулись с непростой конструкцией стены. Например, арендодатель может запретить вам сверлить отверстия, а некоторые стены и вовсе не подходят для гвоздей или саморезов. Как же решить эту задачу?
Для этого способа прижмите картину к стене и закрепите её по углам кнопками. Можно использовать как обычные канцелярские кнопки, так и силовые гвоздиковидные. Чтобы кнопки не сильно бросались в глаза, выбирайте цвет, соответствующий фону картины.
Нюансы: после использования останутся небольшие отверстия, и если штукатурка старого или плохого качества, кнопки могут не держаться.
Вставьте иглу или булавку под углом между обоями и штукатуркой, оставив ушко или головку снаружи. На этом крепление будет готово! Такой метод подходит для легких картин и рисунков без рамок.
Нюансы: на обоях остаются маленькие отверстия, и тяжелая картина может порвать обои и упасть.
Каждый из этих способов поможет вам украсить стены, не нарушая правила и не портя поверхность. Главное — выбрать тот, который подходит именно для вашего случая.
Канцеля́рские това́ры или ка́нцтовары — это изделия и принадлежности, используемые для переписки и оформления бумажной документации, учебы, творчества.
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