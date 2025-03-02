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Арендный рынок России в 2025 году: как сильно изменились цены

2:26
Недвижимость

В российских городах аренда квартир неожиданно подешевела. С сентября 2024 года стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась в среднем на 9% и составила 40 700 ₽. Это данные компании "Циан", которая поделилась информацией с "Ведомостями".

Ипотека
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Цены на аренду снижаются уже шестой месяц подряд, что является самой длительной серией падений с весны 2020 года, когда рынок жилья также испытал резкое снижение из-за пандемии. Причина этого явного снижения цен — рост предложения на рынке аренды. В феврале 2024 года в крупных городах было зафиксировано 60 тысяч предложений по аренде, что в 2,6 раза больше, чем полгода назад.

Эксперты подтверждают значительное увеличение количества предложений на рынке аренды, особенно в последние месяцы. По данным компании "Инком-недвижимость", с начала года количество арендных квартир в Москве выросло на 50%. Это напрямую влияет на цены на аренду. В частности, данные сервиса Restate показывают, что ставки аренды на вторичное жилье в Москве за год снизились на 24%.

Снижение цен связано с тем, что спрос на вторичное жилье остается слабым. Высокие ставки по ипотечным кредитам делают покупку жилья сложной задачей, и многие собственники вместо того, чтобы продавать квартиры, выбирают сдавать их в аренду. По оценкам агентства "Этажи", сроки продажи квартир увеличились в 1,5-2 раза. В результате все больше собственников решают снять объявления и сдавать свои квартиры.

Интересно, что рынок аренды активно растет благодаря так называемым инвестиционным квартирам, то есть тем, что покупались для перепродажи или сдачи в аренду. Это следствие реализации государственных программ льготной ипотеки, которые долгое время не ограничивали количество ипотек на одного человека. Только в декабре 2023 года было введено ограничение — "одна льготная ипотека на одного человека". До этого россияне активно использовали эту программу для приобретения жилья с целью получения пассивного дохода.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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