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Риелтор раскрыл секрет: в эти два месяца выгоднее всего снимать квартиру — не проспите момент

1:47
Недвижимость

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков сообщил, что в ноябре и декабре россиянам будет выгодно арендовать квартиру.

"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком
Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
"Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

По словам Жукова, в период с ноября по декабрь предложение квартир в аренду увеличивается. Это связано с тем, что после горячего сезона спрос на аренду снижается, и арендодатели восстанавливают свои объявления. В январе и феврале предложение стабилизируется после новогодних праздников, когда часть арендодателей обновляет свои объявления.

"В феврале относительно января количество доступных для долгосрочной аренды квартир в миллионниках выросло на 13,7%, в Москве — на 8,4%, в Санкт-Петербурге — на 5,2%. Аналогичный тренд отмечается и в других мегаполисах", — сказал Жуков.

Эксперт прогнозирует значительный рост спроса на аренду жилья в конце лета и начале осени, а также стабильный интерес в другие месяцы. В периоды низкой активности (ноябрь, декабрь, январь, февраль) средние цены на аренду жилья снижаются, а в периоды повышенного спроса возможен небольшой рост из-за конкуренции за самые дешёвые квартиры, сообщает Газета.Ru.

Жуков также отметил, что в условиях высоких ипотечных ставок покупатели недвижимости, особенно вторичной, переключаются на рынок долгосрочной аренды. Это приводит к увеличению активности в сегменте. Кроме того, на рынке появляются инвестиционные квартиры в новых домах, которые обычно сдаются дороже старых объектов и квартир в домах советской застройки, что также влияет на средние цены аренды.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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