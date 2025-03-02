Простой способ избавиться от мокриц, который вам точно поможет

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Мокрицы могут показаться безвредными существами, но на самом деле они способны нести скрытую угрозу для вашего дома. Обычные эти маленькие создания не жалят, не кусают и не портят мебель. Однако их присутствие в квартире может стать причиной многих неприятностей.

Фото: flickr.com by Martin Cooper, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мокрица

Мокрицы — детритофаги, то есть их рацион состоит из разлагающихся органических веществ, таких как мертвая растительность и водоросли. Проблема в том, что они могут переносить на своих лапках и панцирях различные микробы, споры плесени и грибков. Таким образом, они становятся переносчиками болезней, даже если сами не представляют угрозы для человека.

Какие виды мокриц встречаются в квартирах

В России наибольшее распространение имеют два вида мокриц: обыкновенная и шероховатая. Обыкновенная мокрица напоминает миниатюрного броненосца: овальная, немного выпуклая сверху и плоская снизу. Ее часто называют погребной или мокрицей-свинкой. Шероховатая мокрица похожа на обыкновенную, но отличается более коротким и широким телом, с грубыми чешуйками на панцире.

Стоит отметить, что часто можно встретить не мокриц, а чешуйниц — насекомых, которые ошибочно называют мокрицами. Они быстро бегают и тоже могут обитать в ваннах и санузлах.

Как бороться с мокрицами в квартире

Если мокрицы или чешуйницы уже появились в вашем доме, можно применить несколько методов, чтобы от них избавиться. Начнем с народных средств:

Соль. Ее можно рассыпать вдоль путей передвижения мокриц или в местах их скопления. Она поглощает влагу, что делает условия жизни этих существ менее комфортными.

Перец, гвоздика, уксус, чеснок. Пары этих веществ обжигают покров мокриц и отпугивают их.

Борная кислота. Растворите 10 г борной кислоты в полулитре воды и разбрызгайте по комнатам с помощью пульверизатора. Это средство также эффективно уничтожает мокриц.

Также можно использовать приманки. Например, оставить на низком блюдце что-то подгнившее, приправив это борной кислотой. Мокрицы съедят такую приманку и уйдут, не вернувшись.

Когда химикаты помогут

Применение химических средств против насекомых не всегда эффективно, так как мокрицы не сильно реагируют на запахи. Однако хлорсодержащие бытовые чистящие средства, такие как «Антиплесень», могут значительно помочь. Хлор уничтожает не только микробов и споры плесени, но и раздражает внешний покров мокриц.

Если же методы не дают желаемого результата, можно обратиться к профессионалам. Специалисты проведут обработку помещения, что гарантирует результат, но обойдется это дороже.

Уточнения

Мокри́цы (лат. Oniscidea) — подотряд ракообразных из отряда равноногих (Isopoda) раков.



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