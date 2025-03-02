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Минимализм в интерьере: простые правила, которые изменят ваш дом

2:25
Недвижимость

Минимализм — это не просто тренд, а философия жизни, основанная на простоте, функциональности и гармонии. Этот стиль особенно актуален в современных мегаполисах, где каждый квадратный метр жилья должен быть использован с умом.

Квартира
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Квартира

Основные черты минималистичного интерьера

Минимализм строится на принципе "ничего лишнего". Просторные помещения, минимум мебели и декора, чистые линии и нейтральные цвета — всё это делает интерьер лёгким и воздушным. В отличие от яркого и эклектичного поп-арта, этот стиль создаёт атмосферу покоя и порядка. Несмотря на свою лаконичность, этот стиль остаётся актуальным и сегодня, успешно конкурируя с эко-стилем и лофтом.

Функциональная мебель

В минимализме мебель подбирается с расчётом на удобство и максимальную практичность. Это могут быть:

  • Диваны-кровати и кресла-кровати;
  • Встроенные системы хранения;
  • Шкафы со скрытыми фасадами.

Главное правило — ничего не должно загромождать пространство. Обивка мебели однотонная, без узоров и принтов. Приветствуются качественные материалы: натуральные ткани, металл, пластик.

Если хочется добавить яркий акцент, это можно сделать за счёт одного выразительного элемента — например, цветного дивана или кресла, которое будет контрастировать с остальным интерьером.

Освещение в стиле минимализм

Встроенное освещение — идеальное решение. Оно незаметно, но эффективно. Если хочется повесить подвесной светильник, выбирайте модели с лаконичным дизайном, строгими геометрическими формами и простыми материалами: металл, стекло, хлопок. Скрытая потолочная подсветка также отлично вписывается в этот стиль, создавая мягкое и равномерное освещение.

Минимализм и декор

Классический декор в минимализме почти не используется. Однако интерьер можно оживить выразительными деталями:

  • Однотонными шторами;
  • Диванными подушками;
  • Современными картинами без массивных рам;
  • Напольными вазами и керамическими изделиями.

Главное — не перегружать пространство. Минимализм ценится за ощущение свободы и гармонии, поэтому каждая деталь должна быть уместной и продуманной.

Уточнения

Ми́нимал-арт (англ. minimal art), также минимали́зм (англ. minimalism) — авангардное художественное течение, возникшее в Нью-Йорке в 1960-х годах. В теории искусства обычно рассматривается как реакция на художественные формы абстрактного экспрессионизма, а также не связанные с ним дискурс, институции и идеологии.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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