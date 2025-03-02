Как обновить кухню без ремонта: дизайнерские хитрости

Хотите обновить кухню, не тратя деньги на капитальный ремонт? Достаточно нескольких штрихов, чтобы сделать пространство стильным, уютным и дорогим на вид. Дизайнеры интерьеров делятся профессиональными приёмами, которые помогут преобразить даже самую обычную кухню.
Закрытые навесные шкафы создают ощущение тяжести, особенно в небольших кухнях. Дизайнер Лишель Сильвестри советует заменить их на открытые полки — это придаст интерьеру легкость и современный вид. А если дополнительно украсить полки стильной посудой или декоративными элементами, кухня заиграет по-новому.
Не обязательно менять всю мебель — иногда достаточно просто обновить цвет фасадов. Дизайнер Лиза Торнелло уверена, что покраска шкафов может дать лучший результат, чем их замена. Многие старые кухни имеют деревянные шкафы, а это — настоящее сокровище!
Ковры на кухне? Да! Дизайнер Кэтлин Грувер считает, что этот приём способен оживить даже самую скучную обстановку. Главное — подобрать цвет, гармонирующий с остальным интерьером, чтобы создать ощущение цельности и уюта.
Её коллега Кристин Харрисон рекомендует дополнительно использовать текстильные элементы: скатерти, салфетки, подушки на стульях. Это не только красиво, но и добавляет интерьеру тепла и индивидуальности.
Минимализм в интерьере — это стильно, но порой холодно. Исправить ситуацию поможет текстиль! Дизайнер Лиз Потаразу рекомендует использовать шторы, декоративные пледы и фактурные полотенца. Даже однотонная кухня станет уютнее, если добавить мягкие детали.
Художественные элементы делают кухню более уютной и дорогой. Дизайнер Кэтрин Фаулкс советует выбирать картины вместо постеров — они всегда смотрятся благороднее. Если же предпочтение отдаётся фотографиям, лучше оформить их в единый стиль, чтобы интерьер выглядел гармонично.
Растения на кухне — это не только красиво, но и полезно. Они освежают интерьер, создают живую атмосферу и делают пространство уютным. Даже небольшие вазоны с травами или суккулентами способны преобразить кухню.
Зеркала на кухне? Почему бы и нет! Они визуально расширяют пространство и делают его более светлым. А если позволяет место, добавьте небольшой диван или уютное кресло — кухня превратится в комфортное место для общения и отдыха.
Деко́р (лат. decor - приличие, пристойность, совместимость) — в традиционном значении под декором понимают совокупность элементов, составляющих внешнее оформление архитектурного сооружения, его интерьеров, а также предметов быта, изделий декоративно-прикладного искусства.
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