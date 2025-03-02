Организуй кухню грамотно: ошибки, которых стоит избегать

3:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Плохая планировка, нехватка розеток, неправильный выбор мебели — ошибки, допущенные при ремонте, исправить сложно. Но что, если главная проблема в мелочах, которые можно легко скорректировать? Разбираем основные просчёты, которые мешают кухне быть удобной.

Фото: commons.wikimedia.org by Kotivalo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Захламлённая кухня

1. Беспорядочное хранение

Ты постоянно переставляешь кастрюли, сковородки и бытовую технику, не выделяя им постоянного места? Это делает готовку неудобной.

"Когда мы точно знаем, где что лежит, процесс приготовления становится быстрее и приятнее", — отмечает организатор пространства Тамара Прагер.

Если правильно распределить посуду и гаджеты, может оказаться, что рабочей поверхности вполне хватает.

2. Слишком много одинаковых предметов

У тебя два блендера — старый и новый? Не можешь расстаться с поцарапанной сковородой, хотя уже купили замену? Хранение дубликатов создаёт хаос.

3. Игнорирование вертикального пространства

Полки забиты, а свободное пространство над ними пустует? Используй дополнительные уровни, подвесные органайзеры и раздвижные металлические полки, чтобы максимально задействовать высоту шкафов.

"Это ключ к эффективному хранению", — говорит эксперт по организации пространства Мередит Гофорт.

4. Часто используемые вещи в труднодоступных местах

На уровне глаз должны находиться предметы, которые ты используешь ежедневно, а реже востребованные вещи лучше убрать повыше или пониже. Группируй подобное с подобным — так консервный нож не окажется среди бокалов для вина.

5. Переполненные рабочие поверхности

Если столешница заставлена предметами, тебе негде готовить. Найди место для всего лишнего: крючки для половников, магниты для ножей, рейлинги для специй помогут освободить пространство.

6. Пренебрежение системой хранения в ящиках

Когда вещи хаотично свалены в ящики, найти нужное сложно. Разделители, контейнеры и лотки помогают навести порядок и экономят время при готовке.

7. Недостаточная вентиляция

Жир оседает на поверхностях, а запахи застаиваются? Если нет возможности установить вытяжку, чаще проветривай помещение и используй угольные фильтры.

8. Нехватка розеток

Если приходится тянуть провода через всю кухню, это не только неудобно, но и небезопасно. Планируй размещение техники так, чтобы всё необходимое находилось рядом с источником питания.

9. Неправильный выбор материалов

Глянцевые фасады и стеклянные столешницы выглядят эффектно, но быстро пачкаются. Выбирай практичные покрытия, которые легко чистить.

10. Отсутствие продуманного освещения

Один верхний свет делает кухню неуютной и создаёт тени на рабочей поверхности. Добавь подсветку под шкафчиками — готовить станет комфортнее.

Уточнения

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.



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