Организуй кухню грамотно: ошибки, которых стоит избегать

Плохая планировка, нехватка розеток, неправильный выбор мебели — ошибки, допущенные при ремонте, исправить сложно. Но что, если главная проблема в мелочах, которые можно легко скорректировать? Разбираем основные просчёты, которые мешают кухне быть удобной.
Ты постоянно переставляешь кастрюли, сковородки и бытовую технику, не выделяя им постоянного места? Это делает готовку неудобной.
"Когда мы точно знаем, где что лежит, процесс приготовления становится быстрее и приятнее", — отмечает организатор пространства Тамара Прагер.
Если правильно распределить посуду и гаджеты, может оказаться, что рабочей поверхности вполне хватает.
У тебя два блендера — старый и новый? Не можешь расстаться с поцарапанной сковородой, хотя уже купили замену? Хранение дубликатов создаёт хаос.
Полки забиты, а свободное пространство над ними пустует? Используй дополнительные уровни, подвесные органайзеры и раздвижные металлические полки, чтобы максимально задействовать высоту шкафов.
"Это ключ к эффективному хранению", — говорит эксперт по организации пространства Мередит Гофорт.
На уровне глаз должны находиться предметы, которые ты используешь ежедневно, а реже востребованные вещи лучше убрать повыше или пониже. Группируй подобное с подобным — так консервный нож не окажется среди бокалов для вина.
Если столешница заставлена предметами, тебе негде готовить. Найди место для всего лишнего: крючки для половников, магниты для ножей, рейлинги для специй помогут освободить пространство.
Когда вещи хаотично свалены в ящики, найти нужное сложно. Разделители, контейнеры и лотки помогают навести порядок и экономят время при готовке.
Жир оседает на поверхностях, а запахи застаиваются? Если нет возможности установить вытяжку, чаще проветривай помещение и используй угольные фильтры.
Если приходится тянуть провода через всю кухню, это не только неудобно, но и небезопасно. Планируй размещение техники так, чтобы всё необходимое находилось рядом с источником питания.
Глянцевые фасады и стеклянные столешницы выглядят эффектно, но быстро пачкаются. Выбирай практичные покрытия, которые легко чистить.
Один верхний свет делает кухню неуютной и создаёт тени на рабочей поверхности. Добавь подсветку под шкафчиками — готовить станет комфортнее.
Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior - внутренний мир, из лат. intrа - внутри) — в теории архитектурной композиции — вид изнутри на какой-либо объект, противоположно понятию экстерьер — вид снаружи на здание, сооружение.
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