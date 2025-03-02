Самая большая ошибка при уборке кухни — совершают даже опытные хозяева

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Задумывались ли вы, почему после уборки на кухне иногда остаётся ощущение липкости или грязи? По словам профессионального клинера в третьем поколении Брэндона Плешека, одна из самых распространённых ошибок — начинать мыть полы, не подметая их заранее.

Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Светлая кухня

"Если вы нанесёте чистящее средство на сухую грязь, она превратится в липкую массу, которую будет сложнее убрать. Лучше потратить время на подметание или пылесос — это сделает уборку быстрее и эффективнее.", — советует Брэндон.

Не ждите, пока пятна засохнут

Все знают, что кухонную плиту нельзя чистить абразивными средствами, но мало кто задумывается, что гораздо важнее — время, когда вы приступаете к уборке.

Блогер и автор книги "Организованная мама" Джемма Брэй рекомендует мыть плиту и духовку сразу после того, как они остыли. Это позволит без особых усилий удалить загрязнения обычной губкой, пока пятна не засохли.

Как быстро очистить грязные решётки и противни

Сильные загрязнения на решётках и противнях — не повод тратить часы на их отмывание. Есть простой способ: положите их в мусорный мешок, добавьте туда половину маленькой бутылки аммиака, завяжите и оставьте на сутки. Через 24 часа жир и нагар легко смоются горячей мыльной водой.

Мусорное ведро — источник неприятного запаха

Многие уверены, что если использовать пакеты, то мыть мусорное ведро не нужно. Однако, по словам Брэндона Плешека, именно оно часто становится главным источником неприятных запахов на кухне. Регулярная дезинфекция ведра поможет поддерживать чистоту и свежесть в доме.

Уточнения

Жиры́ также триглицери́ды, триацилглицериды - органические вещества, продукты этерификации карбоновых кислот и трёхатомного спирта глицерина.



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