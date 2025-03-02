Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Настрадалась, наревелась: Ольга Бузова рассказала о своём болезненном опыте расставаний с мужчинами
Водителей спросили, кто на дорогах раздражает больше всех — результат удивил
Фитнес из 70-х годов: эти тренировки помогут скинуть лишний вес за месяц!
Этот способ варки риса перевернёт всё: добавьте ложку этого — не сможете оторваться
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Научное чудо: в России изобрели инкубатор с имитацией солнечного цикла
Отличие в темпах роста экономики: почему Россия опережает G7
Превращаем тёмные уголки в оазис: эти 5 растений зацветут пышным цветом даже в тени
Кошачий кодекс чистоты: почему они моют лапы, даже если не пачкались

Эти привычки портят воздух в доме – срочно избавляйся от них

2:28
Недвижимость

Свежий аромат в доме — это не только комфорт, но и показатель чистоты. Однако иногда, несмотря на регулярную уборку, в воздухе витает неприятное амбре. Откуда оно берется и как с ним бороться? Разбираемся в главных причинах и эффективных способах устранения.

Жилая комната
Фото: Unsplash by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жилая комната

Мусорное ведро — невидимый источник вони

Забываешь вовремя выбрасывать отходы? Тогда не удивляйся, если дом наполняется неприятными запахами. Остатки еды — идеальная среда для размножения бактерий, а значит, даже если ты убрал мусор, ведро может продолжать источать зловоние.

Как решить проблему? Достаточно обработать пластиковую ёмкость антибактериальным спреем, протереть бумажным полотенцем и вставить новый пакет. Это займет не больше 30 секунд! Любишь натуральные средства? Приготовь собственный раствор: смешай 9% уксус и воду в равных пропорциях и обработай внутренние стенки ведра.

Домашние питомцы и их влияние на свежесть воздуха

Казалось бы, домашний любимец не может быть причиной неприятного запаха. Однако, если ты не помнишь, когда в последний раз купал свою собаку, возможно, пришло время это сделать. По мнению профессионального клинера Кэти Бартон, водные процедуры раз в месяц помогут поддерживать гигиену без вреда для животного.

Что еще можно сделать? Добавь немного соды на дно кошачьего лотка перед засыпкой наполнителя. Также не забывай стирать подстилку и игрушки питомца, ведь шерсть, пыль и микробы со временем начинают неприятно пахнуть.

Отсутствие проветривания — верный путь к затхлости

Как правильно проветривать квартиру? Оптимальный вариант — открывать окна на 10-20 минут каждые два часа. Зимой можно сократить это время, а летом, наоборот, держать окна открытыми как можно дольше. Пользуешься кондиционером? Отключай его на время проветривания — это не только обеспечит свежесть, но и продлит срок службы прибора.

Итог

Неприятные запахи в доме — это не случайность, а результат привычек, которые легко исправить. Регулярная чистка мусорного ведра, уход за питомцами и проветривание помогут поддерживать в доме свежесть. Следуй этим простым советам — и твой дом всегда будет благоухать чистотой!

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время
Недвижимость
Кухонные шкафы уходят в прошлое: вот что их заменит уже в ближайшее время Аудио 
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела
Шоу-бизнес
Виной Джигурда и не только: косметолог объяснила, почему Марина Анисина резко постарела Аудио 
Популярное
1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок

Индия строит самый длинный газопровод в мире (2800 км)! Он начнёт работу в июне 2025 года. Проект стоимостью $1,3 млрд заменит бензовозы, удешевит логистику.

1,3 миллиарда долларов: Индия строит газопровод-монстр, который изменит весь рынок
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Забудьте о 10 000 шагов: новый способ похудения, который реально работает
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Опасная мята: почему не стоит сажать её рядом с домом?
Первый выгнанный из Белого дома. Мировая реакция на перепалку Трампа и Зеленского Дмитрий Плотников Зеленский доигрался: США, КНР, РФ, Лондон и Киев ждут его смерти или ареста Олег Володин Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова
Хрен уйдет, и больше не вернётся, если сделать всего одну простую вещь
Пространство-время и черные дыры: новое открытие меняет науку
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Золота в недрах больше, чем кажется: оказалось, оно поднимается прямо из мантии
Последние материалы
Этот способ варки риса перевернёт всё: добавьте ложку этого — не сможете оторваться
Фитнес из 70-х годов: эти тренировки помогут скинуть лишний вес за месяц!
Научное чудо: в России изобрели инкубатор с имитацией солнечного цикла
Эти привычки портят воздух в доме – срочно избавляйся от них
Забудьте эти фразы, если хотите сохранить отношения с мужчиной
Отличие в темпах роста экономики: почему Россия опережает G7
Превращаем тёмные уголки в оазис: эти 5 растений зацветут пышным цветом даже в тени
Кошачий кодекс чистоты: почему они моют лапы, даже если не пачкались
Вьетнам ждёт: туры в Нячанг по новым выгодным ценам
Раскрыт секрет вечной молодости: эти продукты укрепят иммунитет и защитят от болезней
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.