Эти привычки портят воздух в доме – срочно избавляйся от них

2:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Свежий аромат в доме — это не только комфорт, но и показатель чистоты. Однако иногда, несмотря на регулярную уборку, в воздухе витает неприятное амбре. Откуда оно берется и как с ним бороться? Разбираемся в главных причинах и эффективных способах устранения.

Фото: Unsplash by Dan Gold, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Жилая комната

Мусорное ведро — невидимый источник вони

Забываешь вовремя выбрасывать отходы? Тогда не удивляйся, если дом наполняется неприятными запахами. Остатки еды — идеальная среда для размножения бактерий, а значит, даже если ты убрал мусор, ведро может продолжать источать зловоние.

Как решить проблему? Достаточно обработать пластиковую ёмкость антибактериальным спреем, протереть бумажным полотенцем и вставить новый пакет. Это займет не больше 30 секунд! Любишь натуральные средства? Приготовь собственный раствор: смешай 9% уксус и воду в равных пропорциях и обработай внутренние стенки ведра.

Домашние питомцы и их влияние на свежесть воздуха

Казалось бы, домашний любимец не может быть причиной неприятного запаха. Однако, если ты не помнишь, когда в последний раз купал свою собаку, возможно, пришло время это сделать. По мнению профессионального клинера Кэти Бартон, водные процедуры раз в месяц помогут поддерживать гигиену без вреда для животного.

Что еще можно сделать? Добавь немного соды на дно кошачьего лотка перед засыпкой наполнителя. Также не забывай стирать подстилку и игрушки питомца, ведь шерсть, пыль и микробы со временем начинают неприятно пахнуть.

Отсутствие проветривания — верный путь к затхлости

Как правильно проветривать квартиру? Оптимальный вариант — открывать окна на 10-20 минут каждые два часа. Зимой можно сократить это время, а летом, наоборот, держать окна открытыми как можно дольше. Пользуешься кондиционером? Отключай его на время проветривания — это не только обеспечит свежесть, но и продлит срок службы прибора.

Итог

Неприятные запахи в доме — это не случайность, а результат привычек, которые легко исправить. Регулярная чистка мусорного ведра, уход за питомцами и проветривание помогут поддерживать в доме свежесть. Следуй этим простым советам — и твой дом всегда будет благоухать чистотой!

Уточнения

Вентиля́ция (от лат. ventilatio - проветривание) — перемещение газов под действием разности давления без применения замкнутых каналов.



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