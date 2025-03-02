Ремонт от застройщика без сюрпризов: что изменится после введения новых стандартов

1:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2025 года в России вводятся минимальные требования к отделке квартир, приобретаемых по договорам долевого участия. Соответствующий приказ подписан министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и уже опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото: Flickr.com by U.S. Army Corps of Engineers Europe District, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ ремонт

Что изменится

Документ устанавливает жесткие стандарты для стен, потолков и напольных покрытий.

Стеновые покрытия : оштукатуренные поверхности должны иметь ровную структуру, без перепадов более 5 мм. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 1 см при высоте потолков до 3 м. Обои нельзя клеить внахлест на внешних углах.

: оштукатуренные поверхности должны иметь ровную структуру, без перепадов более 5 мм. Отклонение стены от вертикали не должно превышать 1 см при высоте потолков до 3 м. Обои нельзя клеить внахлест на внешних углах. Напольные покрытия : зазоры между элементами инженерной доски и паркета не должны превышать 0,5 мм, а между планками штучного паркета — 0,2 мм. Расстояние между плинтусом и стеной или полом — не более 4 мм.

: зазоры между элементами инженерной доски и паркета не должны превышать 0,5 мм, а между планками штучного паркета — 0,2 мм. Расстояние между плинтусом и стеной или полом — не более 4 мм. Потолки: допускаемое отклонение от горизонтали варьируется от 8 до 15 мм в зависимости от диагонали помещения. Для натяжных потолков предельное провисание — 10 мм на 1 м.

Сколько будут действовать новые правила

Приказ вступает в силу с момента публикации и будет действовать в течение шести лет. Это означает, что все новые квартиры, сданные в этот период, должны соответствовать установленным стандартам.

К чему это приведет

Введение единых требований повысит качество строительства и уменьшит количество дефектов в новостройках. Однако застройщикам придется тщательнее контролировать работы, что может повлиять на стоимость жилья.

Уточнения

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