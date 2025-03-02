Ремонт от застройщика без сюрпризов: что изменится после введения новых стандартов

С 2025 года в России вводятся минимальные требования к отделке квартир, приобретаемых по договорам долевого участия. Соответствующий приказ подписан министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным и уже опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливает жесткие стандарты для стен, потолков и напольных покрытий.
Приказ вступает в силу с момента публикации и будет действовать в течение шести лет. Это означает, что все новые квартиры, сданные в этот период, должны соответствовать установленным стандартам.
Введение единых требований повысит качество строительства и уменьшит количество дефектов в новостройках. Однако застройщикам придется тщательнее контролировать работы, что может повлиять на стоимость жилья.
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