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Важные изменения с 2025 года: как россиянам теперь оформлять земельные участки

1:53
Недвижимость

С 2020 года число земельных участков с четко определенными границами увеличилось на 9,1 млн, достигнув 43,5 млн. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Дачный участок
Фото: Own work by Metzner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дачный участок

"Сегодня в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) содержится информация о 60,9 млн земельных участков на территории страны, из них 43,5 млн (71,5%) имеют координатное описание границ. С 2020 года доля участков без четко определенных границ сократилась на 9,1 млн", — отметил Хуснуллин.

Планы на будущее: как изменится учет границ участков

В рамках государственной программы "Национальная система пространственных данных" к 2025 году планируется увеличить долю участков с координатным описанием до 72%, а к 2030-му — до 95%.

Какие регионы лидируют

Наибольший рост количества участков с четкими границами наблюдается в 10 регионах России, среди которых:

  • Республика Татарстан,
  • Республика Крым и Севастополь,
  • Московская область,
  • Свердловская область,
  • Ставропольский край.

Новый закон ускорит процесс оформления

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, стимулирующий оформление земельных участков, зданий и сооружений гражданами и юридическими лицами. Согласно новым правилам, регистрировать сделки и права можно будет только в отношении земельных участков с точно установленными границами.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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