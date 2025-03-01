Важные изменения с 2025 года: как россиянам теперь оформлять земельные участки

1:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

С 2020 года число земельных участков с четко определенными границами увеличилось на 9,1 млн, достигнув 43,5 млн. Об этом сообщает правительство РФ со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фото: Own work by Metzner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дачный участок

"Сегодня в ЕГРН (Едином государственном реестре недвижимости) содержится информация о 60,9 млн земельных участков на территории страны, из них 43,5 млн (71,5%) имеют координатное описание границ. С 2020 года доля участков без четко определенных границ сократилась на 9,1 млн", — отметил Хуснуллин.

Планы на будущее: как изменится учет границ участков

В рамках государственной программы "Национальная система пространственных данных" к 2025 году планируется увеличить долю участков с координатным описанием до 72%, а к 2030-му — до 95%.

Какие регионы лидируют

Наибольший рост количества участков с четкими границами наблюдается в 10 регионах России, среди которых:

Республика Татарстан,

Республика Крым и Севастополь,

Московская область,

Свердловская область,

Ставропольский край.

Новый закон ускорит процесс оформления

С 1 марта 2025 года вступает в силу закон, стимулирующий оформление земельных участков, зданий и сооружений гражданами и юридическими лицами. Согласно новым правилам, регистрировать сделки и права можно будет только в отношении земельных участков с точно установленными границами.

Уточнения

Земе́льный уча́сток; арх. уго́дье - часть земной поверхности, имеющая фиксированную границу.



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