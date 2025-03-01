Вологда строит будущее: 15 млрд рублей направят на жилье и инфраструктуру

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Правительство Вологодской области нацелено на значительное расширение жилищного строительства. В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию не менее 535 тыс. кв. м жилья, что в 1,2 раза больше запланированного показателя предыдущего года. В 2024 году объем строительства уже превысил ожидания на 55,2%, достигнув 690 тыс. кв. м.

Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Uezhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Недвижимость

Масштабные инвестиции и развитие инфраструктуры

"В этом году предстоит еще более масштабная работа. На развитие сферы строительства выделим более 15 млрд рублей. В планах: улучшить жилищные условия для 528 человек, в том числе 386 детей-сирот. Будем строить не менее 535 тыс. кв. м, возведем 18 объектов, а также восстановим 70 инфраструктурных объектов в Алчевске", — заявил губернатор Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

Социальные объекты и капитальный ремонт

В регионе продолжится строительство крупных социальных объектов. Среди них:

Череповецкая городская поликлиника №7 имени П. Я. Дмитриева,

Вологодская областная детская клиническая больница,

Физкультурно-оздоровительные комплексы в Череповце, Тарногском Городке и Устюжне.

Кроме того, активно ведутся работы по улучшению условий проживания граждан. В 2024 году обеспечены жильем 310 детей-сирот. Завершена программа по переселению из аварийного жилья: сдано 30 домов в 11 муниципалитетах. В 561 многоквартирном доме проведен капитальный ремонт, заменены 237 лифтов.

Власти региона уверены, что повышение объемов строительства поможет не только решить вопросы жилищного обеспечения, но и улучшить качество городской среды.

Уточнения

Инфраструкту́ра (лат. infra - "ниже, под" + лат. structura - "строение", "расположение") — комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих основу функционирования системы.



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