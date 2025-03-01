Рынок недвижимости в 2025 году: чего ждать покупателям

2:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

За февраль 2025 года средняя стоимость квадратного метра в российских новостройках выросла всего на 0,3% и достигла 143,1 тыс. рублей. Однако число городов, где жилье подешевело, продолжает увеличиваться. Если в конце 2024 года их было 10, то к марту 2025 года стало уже 20.

Фото: web.archive.org by alzium, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ новостройка

Где цены падают

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", наибольшее снижение цен зафиксировано в следующих городах:

Орел (-2,8%)

Махачкала (-2,7%)

Краснодар (-1,9%)

Иркутск (-1,5%)

Сургут (-1,5%)

Снижение стоимости квадратного метра объясняется падением спроса. Многие потенциальные покупатели откладывают решение о покупке, предпочитая либо вторичный рынок, либо хранение денег на депозитах.

Где жилье дорожает

В 46 из 70 исследованных городов стоимость новостроек продолжает расти. Наибольший рост цен за февраль наблюдался в:

Томске (+3,4%)

Брянске (+2,7%)

Ульяновске (+2,1%)

Смоленске (+1,7%)

Курске (+1,7%)

В Москве квадратный метр подорожал на 0,9%, в Подмосковье — на 0,1%. В Санкт-Петербурге, напротив, цены снизились на 0,6%, тогда как в Ленинградской области зафиксирован небольшой рост (+0,4%).

Почему рынок замедляется

Эксперты отмечают, что темпы роста цен на новостройки снижаются. В ноябре 2024 года месячное подорожание составляло 1,2%, в декабре — 2,3%, в январе — 0,8%, а в феврале — всего 0,3%. Снижение темпов роста связано с падением спроса: многие покупатели предпочитают выжидать.

"Спрос на покупку квартир сейчас низкий, некоторые покупатели ушли с 'первички' на 'вторичку', а большинство и вовсе 'затаились', держа сбережения на банковских депозитах", — отметил генеральный директор портала "Мир квартир" Павел Луценко.

Ситуация на рынке недвижимости остается нестабильной, и ближайшие месяцы покажут, приведет ли замедление роста цен к новому витку спроса или рынок продолжит стагнацию.

Уточнения

Зако́н спро́са и предложе́ния - экономический закон, объединяющий в себе закон спроса и закон предложения. Обычно цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом.



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