Три простых способа сделать роскошный букет за копейки — и никто не догадается

Хотите порадовать любимых красивым и нестандартным букетом? Обычные цветочные композиции — это хорошо, но почему бы не добавить немного креатива? Рассказываем, как сделать необычный букет, который запомнится надолго.

Фото: Flickr by direct2Florist, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Фотография сделана из-за плеча флориста, собирающего букет ярких цветов.

Букет в деревянном ящике

Такой вариант выглядит стильно и придаёт цветам особый шарм. К тому же он удобен: композиция не развалится и не требует вазы.

Что понадобится:

Деревянный ящик или коробка с невысокими бортиками

Флористическая пена

Прозрачная плёнка

Цветы на ваш вкус

Как сделать:

Внутреннюю часть ящика застелите плёнкой, чтобы влага не повредила дерево. Намочите флористическую пену, поместите её внутрь. Вставляйте цветы, формируя красивую композицию. Подверните края плёнки, чтобы они не были заметны.

Совет: время от времени добавляйте воду в пену, чтобы цветы дольше оставались свежими.

Букет в коробке

Ещё один стильный вариант, который выглядит очень празднично. Можно использовать не только цветы, но и сладости — например, зефир или макаруны.

Что понадобится:

Круглая, квадратная или прямоугольная коробка

Флористическая пена

Прозрачная плёнка

Цветы и дополнительные элементы (зефир, конфеты, зелень)

Как сделать:

Внутрь коробки положите плёнку и флористическую пену. Обрежьте стебли цветов до нужной длины, вставьте их в основу. Сверху можно добавить сладости, сухофрукты или декоративные веточки. Перевяжите коробку красивой лентой.

Букет в крафтовой бумаге

Простой, но элегантный вариант. Правильная упаковка сделает даже скромный букет эффектным.

Что понадобится:

Крафтовая бумага или бумага для выпечки

Ленты или джутовая верёвка

Цветы

Как сделать:

Возьмите квадратный лист бумаги, сложите его треугольником. Разместите цветы внутри, заверните края бумаги. Перевяжите лентой или верёвкой, добавьте открытку с пожеланием.

Как продлить свежесть букета

Подрезайте стебли цветов на 1 см перед тем, как ставить их в воду.

Используйте специальные удобрения для цветов — они продлевают их жизнь.

Меняйте воду раз в два дня и хорошо промывайте вазу.

Тюльпаны лучше ставить в небольшое количество воды, чтобы они не вытягивались слишком быстро.

А если хотите создать современный акцент в интерьере, попробуйте расставить цветы по одной штуке в узких вазах или стеклянных бутылках. Это выглядит минималистично и свежо!

Создавать букеты своими руками — это не только красиво, но и душевно. Такой подарок точно запомнится и принесёт массу приятных эмоций!

Уточнения

Букет (от фр. bouquet), также цветочный букет, — срезанные или сорванные цветущие растения, красиво подобранные вместе, обычно для подарка или для помещения их в вазу с целью украшения помещения.



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