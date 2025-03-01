Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги

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С 1 марта в России вступил в силу закон, который обязывает использовать эскроу-счета в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Это нововведение призвано защитить покупателей недвижимости от финансовых рисков.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Как теперь работает схема финансирования

Ранее деньги передавались подрядчику напрямую, но теперь средства будут поступать на специальный счёт в банке. Доступ к ним появится только после завершения строительства. Если в процессе возникнут проблемы, возможно полное или частичное возвращение денег.

Плюсы и минусы новой системы

По мнению заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, у нововведения есть как преимущества, так и недостатки.

Плюсы:

Надёжная защита клиентов от мошенничества и недобросовестных подрядчиков.

Средства остаются в безопасности до сдачи объекта.

Минусы:

Сокращение числа подрядных организаций, готовых работать по новой схеме.

Возможный рост стоимости строительства на 10-20%.

Влияние на рынок недвижимости

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов считает, что переход на эскроу-счета принесёт пользу отрасли. Подобная схема уже повысила доверие к новостройкам многоквартирных домов. Однако в условиях высоких ставок для застройщиков это создаёт дополнительные сложности, вынуждая их повышать цены.

Использование маткапитала для строительства

С 1 марта 2025 года материнский капитал можно будет использовать для строительства частного дома через эскроу-счета.

Ранее применение маткапитала требовало соблюдения множества условий: аккредитация подрядчика, возрастные ограничения для детей, сроки завершения стройки. Теперь достаточно оформить сделку через эскроу-счёт, что упростит процесс.

Важно: Если подрядный договор расторгнут, средства вернутся владельцу маткапитала автоматически. Раньше для этого требовалось судебное разбирательство, и невозвращённые деньги могли расцениваться как незаконное обналичивание.

Итог

Использование эскроу-счетов в ИЖС направлено на повышение прозрачности и безопасности сделок. Однако рост стоимости строительства и снижение числа подрядчиков остаются ключевыми вызовами для рынка.

Уточнения

Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств.



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