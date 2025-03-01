Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленин и заводы: какие маршруты сейчас интересует туристов
Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными
Губерниев предсказал половинчатое возвращение российских биатлонистов и лыжников на международную арену
Запах еды или сигарет в машине? Этот трюк избавит вас от всех проблем
Этот цвет обоев сделает интерьер по-настоящему дорогим
Ошибались десятилетиями: пересмотрен механизм подавления страха
Всегда плохой? Какой образ русских чаще всего встречается в западном кино
Гидропилинг: революционная процедура по уходу за кожей, которая вернёт ей свежесть и сияние
Болгары требуют прозрачности: бойкот банков и магазинов продолжается

Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги

2:32
Недвижимость

С 1 марта в России вступил в силу закон, который обязывает использовать эскроу-счета в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Это нововведение призвано защитить покупателей недвижимости от финансовых рисков.

Стопки монет на столе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Стопки монет на столе

Как теперь работает схема финансирования

Ранее деньги передавались подрядчику напрямую, но теперь средства будут поступать на специальный счёт в банке. Доступ к ним появится только после завершения строительства. Если в процессе возникнут проблемы, возможно полное или частичное возвращение денег.

Плюсы и минусы новой системы

По мнению заместителя руководителя ипотечного департамента федеральной компании "Этажи" Татьяны Решетниковой, у нововведения есть как преимущества, так и недостатки.

Плюсы:

  • Надёжная защита клиентов от мошенничества и недобросовестных подрядчиков.
  • Средства остаются в безопасности до сдачи объекта.

Минусы:

  • Сокращение числа подрядных организаций, готовых работать по новой схеме.
  • Возможный рост стоимости строительства на 10-20%.
  • Влияние на рынок недвижимости

Руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов считает, что переход на эскроу-счета принесёт пользу отрасли. Подобная схема уже повысила доверие к новостройкам многоквартирных домов. Однако в условиях высоких ставок для застройщиков это создаёт дополнительные сложности, вынуждая их повышать цены.

Использование маткапитала для строительства

С 1 марта 2025 года материнский капитал можно будет использовать для строительства частного дома через эскроу-счета.

Ранее применение маткапитала требовало соблюдения множества условий: аккредитация подрядчика, возрастные ограничения для детей, сроки завершения стройки. Теперь достаточно оформить сделку через эскроу-счёт, что упростит процесс.

Важно: Если подрядный договор расторгнут, средства вернутся владельцу маткапитала автоматически. Раньше для этого требовалось судебное разбирательство, и невозвращённые деньги могли расцениваться как незаконное обналичивание.

Итог

Использование эскроу-счетов в ИЖС направлено на повышение прозрачности и безопасности сделок. Однако рост стоимости строительства и снижение числа подрядчиков остаются ключевыми вызовами для рынка.

Уточнения

Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Авто
Автоугонщики переключились на новые цели: какие машины теперь под угрозой
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы
Военные новости
Положение ВСУ в Курской области стало критическим. Дан приказ продержаться до пятницы Аудио 
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску
Красота и стиль
Секрет густых и темных волос найден: натуральное средство, которое заменит краску Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Покупка дома изменилась: как эскроу-счета защитят ваши деньги
Новая угроза: ваши кухонные принадлежности могут быть токсичными
Губерниев предсказал половинчатое возвращение российских биатлонистов и лыжников на международную арену
Запах еды или сигарет в машине? Этот трюк избавит вас от всех проблем
Этот цвет обоев сделает интерьер по-настоящему дорогим
Ошибались десятилетиями: пересмотрен механизм подавления страха
Всегда плохой? Какой образ русских чаще всего встречается в западном кино
Гидропилинг: революционная процедура по уходу за кожей, которая вернёт ей свежесть и сияние
Болгары требуют прозрачности: бойкот банков и магазинов продолжается
НАСА запускает амбициозный проект по поиску воды на Луне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.