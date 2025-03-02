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Ваш интерьер мог бы быть роскошным, но эти детали всё портят

1:12
Недвижимость

Даже самый дорогой ремонт может выглядеть дёшево, если допустить несколько грубых ошибок. Перегруженный декор, когда в комнате собрано всё подряд — подушки, статуэтки, куча мелких рамок на стенах — создаёт ощущение хаоса, а не уюта.

Уютная квартира
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Уютная квартира

Вместо этого лучше оставить пару эффектных акцентов, которые действительно привлекают внимание.

Дешёвые светильники, особенно пластиковые люстры с "хрусталём" или резким холодным светом, убивают атмосферу даже самого стильного интерьера. Вместо этого выбирайте лаконичные модели с тёплым рассеянным светом.

Ошибка, которую чаще всего допускают — смешение слишком многих стилей в одном помещении. Если в гостиной одновременно сочетаются хай-тек, прованс и этника, создаётся ощущение барахолки, а не продуманного дизайна.

Ну и самая распространенная ошибка — неправильные акцентные цвета. Одна яркая деталь может освежить пространство, но если в одной комнате соседствуют красные подушки, зелёная ваза и синий ковёр, это создаёт визуальный шум и делает интерьер дешёвым. 

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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