Этот цвет обоев сделает интерьер по-настоящему дорогим

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Кислотно-зелёный — один из самых спорных цветов в интерьере. Его называют слишком ярким, утомительным и даже опасным для психики.

Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ обои

Однако правильно подобранный оттенок и баланс деталей делают его стильным акцентом, который привлекает внимание и создаёт вау-эффект.

Главное правило — не перегружать пространство. Одна акцентная стена, мебель или текстиль в этом цвете могут сделать интерьер эффектным, но если покрыть им всю комнату, получится перегруз и дискомфорт.

Лучшие сочетания — с натуральными материалами: дерево, кирпич, лён. А если хотите сделать цвет более сложным, выбирайте матовые покрытия или краски-хамелеоны, меняющие оттенок при разном освещении.

Кислотно-зелёный подходит не для всех помещений: в спальне он может мешать расслаблению, а вот в кабинете или мастерской — стимулировать креативность.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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