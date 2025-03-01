Этот цвет обоев сделает интерьер по-настоящему дорогим

Кислотно-зелёный — один из самых спорных цветов в интерьере. Его называют слишком ярким, утомительным и даже опасным для психики.
Однако правильно подобранный оттенок и баланс деталей делают его стильным акцентом, который привлекает внимание и создаёт вау-эффект.
Главное правило — не перегружать пространство. Одна акцентная стена, мебель или текстиль в этом цвете могут сделать интерьер эффектным, но если покрыть им всю комнату, получится перегруз и дискомфорт.
Лучшие сочетания — с натуральными материалами: дерево, кирпич, лён. А если хотите сделать цвет более сложным, выбирайте матовые покрытия или краски-хамелеоны, меняющие оттенок при разном освещении.
Кислотно-зелёный подходит не для всех помещений: в спальне он может мешать расслаблению, а вот в кабинете или мастерской — стимулировать креативность.
Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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