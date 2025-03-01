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Этот цвет обоев сделает интерьер по-настоящему дорогим

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Недвижимость

Кислотно-зелёный — один из самых спорных цветов в интерьере. Его называют слишком ярким, утомительным и даже опасным для психики.

обои
Фото: commons.wikimedia.org by Дар Ветер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
обои

Однако правильно подобранный оттенок и баланс деталей делают его стильным акцентом, который привлекает внимание и создаёт вау-эффект.

Главное правило — не перегружать пространство. Одна акцентная стена, мебель или текстиль в этом цвете могут сделать интерьер эффектным, но если покрыть им всю комнату, получится перегруз и дискомфорт.

Лучшие сочетания — с натуральными материалами: дерево, кирпич, лён. А если хотите сделать цвет более сложным, выбирайте матовые покрытия или краски-хамелеоны, меняющие оттенок при разном освещении.

Кислотно-зелёный подходит не для всех помещений: в спальне он может мешать расслаблению, а вот в кабинете или мастерской — стимулировать креативность.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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