Прибор, который следует немедленно выбросить, так как он увеличивает энергопотребление

Хотите снизить счета за электричество? Один из самых больших потребителей энергии в вашем доме — это холодильник. Он работает круглосуточно, и если ему уже много лет, он может тратить вдвое больше энергии, чем современные модели.
Заменив старый холодильник на новый с высоким классом энергоэффективности, можно значительно сократить расходы.
Кроме того, современные модели тише, удобнее и предлагают полезные функции — от автоматической разморозки до быстрой заморозки и управления через интернет.
Экономия от замены холодильника будет заметна уже в первые месяцы. В среднем, покупка окупается за несколько лет, а ваш бюджет перестаёт страдать от лишних расходов.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.
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