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Прибор, который следует немедленно выбросить, так как он увеличивает энергопотребление

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Недвижимость

Хотите снизить счета за электричество? Один из самых больших потребителей энергии в вашем доме — это холодильник. Он работает круглосуточно, и если ему уже много лет, он может тратить вдвое больше энергии, чем современные модели.

Девушка
Фото: freepik.com by bearfotos is licensed under Free More info
Девушка

Заменив старый холодильник на новый с высоким классом энергоэффективности, можно значительно сократить расходы.

Кроме того, современные модели тише, удобнее и предлагают полезные функции — от автоматической разморозки до быстрой заморозки и управления через интернет.

Экономия от замены холодильника будет заметна уже в первые месяцы. В среднем, покупка окупается за несколько лет, а ваш бюджет перестаёт страдать от лишних расходов.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Холоди́льник — устройство, поддерживающее низкую температуру в теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи, лекарств или предметов, требующих хранения в прохладном месте или при отрицательных температурах.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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