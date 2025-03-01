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Кухонные шкафы будут сиять как новые: советский трюк с растительным маслом

Недвижимость

Кухонные шкафы хранят всё, что используется для приготовления пищи, поэтому важно содержать их в чистоте.

Стильная кухня
Фото: flickr.com by Condos CCSCA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Стильная кухня

Жир, пыль и грязь со временем накапливаются, создавая липкий налёт, который не всегда легко удалить. Однако есть простой и доступный способ очистки без агрессивной химии.

Один из самых эффективных методов — смесь пищевой соды и растительного масла. Смешайте по одной чайной ложке каждого ингредиента, нанесите пасту на загрязненные участки и оставьте на 20 минут. После этого просто протрите губкой — жир исчезнет.

Еще один вариант — пищевая сода с хозяйственным мылом. Натрите мыло, растворите его в стакане воды, добавьте 200 г соды и перемешайте до получения густой пасты. Этой смесью можно легко удалить даже застарелые пятна.

Эти методы позволяют избавиться от жира и налёта без вредных химикатов, сохраняя кухню чистой и безопасной.

Уточнения

Расти́тельные масла́ растительные жиры — продукты, извлекаемые из растительного сырья и состоящие из триглицеридов жирных кислот и сопутствующих им веществ (фосфолипиды, свободные жирные кислоты, воски, стеролы, вещества, придающие окраску и др.).

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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