Поставили забор? Готовьтесь к скандалу с соседями! Узнайте, как избежать конфликта

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что ваш забор не приведёт к войне с соседями? Незнание законов может обернуться штрафами, судебными тяжбами и испорченными отношениями.

Фото: freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Забор

Забор — не просто граница участка, а юридически значимое сооружение. По закону он может быть частной или общей собственностью, и если вы нарушите правила, сосед имеет право потребовать его демонтажа.

Больше не действует старое правило "правой руки", когда каждый отвечал за свою сторону забора. Теперь всё зависит от расположения: если забор стоит на вашей земле, то это только ваше решение и ваш бюджет. Если он проходит по границе участков, придётся договариваться с соседом.

Хотите избежать проблем? Обсудите все детали заранее и зафиксируйте договорённость письменно. Это убережет от конфликтов, даже если сосед продаст участок новому владельцу.

Уточнения

Забо́р (также городьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, плетень, тын, частокол) — сооружение, которое охватывает территорию, как правило, на открытом воздухе, и обычно состоящее из столбов и перекрытий из различных материалов, и служащее для ограждения (защиты) и обрамления (обозначения границы) той или иной территории.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.