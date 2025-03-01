Стиральная машина испортит вашу одежду и здоровье, если забыть об этой детали

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1:23
Недвижимость

Если после стирки вещи кажутся не такими свежими, как ожидалось, возможно, причина кроется в резиновом уплотнителе стиральной машины. Это место накапливает влагу, остатки порошка, ворсинки и даже бактерии. Если его не чистить регулярно, появляется неприятный запах, а со временем может развиться плесень.

Стиральная машина
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стиральная машина

К счастью, для очистки не нужны дорогие химикаты — справиться помогут доступные натуральные средства. Уксус отлично дезинфицирует и удаляет неприятные запахи, а также предотвращает размножение бактерий. Пищевая сода действует как мягкий абразив, глубоко очищая поверхность. Лимонный сок содержит кислоту, которая растворяет грязь и жир, одновременно придавая машине свежий аромат.

Чтобы почистить уплотнитель, сначала нанесите выбранное средство на губку или ткань и тщательно обработайте всю поверхность, включая складки. Оставьте на 10-15 минут, затем протрите чистой влажной тряпкой. В сложных местах поможет старая зубная щётка. В завершение протрите резину насухо и оставьте дверцу открытой.

Чтобы предотвратить загрязнение, не оставляйте мокрое бельё в машине, регулярно проветривайте барабан и используйте качественные моющие средства. 

Уточнения

Стира́льная маши́на — автономная установка для стирки текстильных изделий (одежды, нижнего и постельного белья, сумок и других вещей), а также иногда обуви.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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