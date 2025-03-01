Ваш дом выглядит устаревшим? Эти хитрости моментально преобразят его

1:29 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что ваш дом выглядит уютно? Возможно, он перегружен деталями, которые делают его неопрятным, но вы просто привыкли к ним. Хорошая новость: не нужно тратить деньги на ремонт, чтобы изменить ситуацию. Достаточно пары хитростей, и ваше пространство преобразится.

Фото: freepik.com by kjpargeter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кухня

Первое, что создаёт ощущение хаоса, — отсутствие порядка в зонировании. Квартира, где предметы расставлены хаотично, выглядит меньше и захламлённее. Достаточно выделить отдельные зоны для хранения, отдыха и работы, чтобы интерьер стал логичным.

Следующее, что портит впечатление, — разбросанные вещи. Но решение есть: стильные корзины, коробки и органайзеры мгновенно создадут аккуратность. Вы удивитесь, насколько легче станет глазам, когда лишнее скроется от прямого взгляда.

Но самое мощное оружие в борьбе за уют — освещение. Если комната кажется скучной и серой, замените лампу. Это сразу сделает интерьер дороже и атмосфернее.

Ещё одна ошибка, которая делает квартиру перегруженной, — использование только горизонтальных поверхностей. Книги, свечи, аксессуары, расставленные на столах и комодах, создают визуальный шум. Поднимите их вверх: используйте полки, стеллажи, настенные крючки. Это не только стильно, но и практично.

Уточнения

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



Ремо́нт (техники) — комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.



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