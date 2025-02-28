Этот предмет бесит гостей и портит ваш интерьер

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы уверены, что ваш интерьер выглядит стильно? Иногда одна деталь может испортить общее впечатление, сделать пространство визуально дешевле и даже раздражать гостей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Collins, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гостиная

Речь о пушистых коврах с длинным ворсом. Они должны создавать ощущение уюта, но на практике выглядят неопрятно, скапливают пыль и уменьшают пространство.

Почему их стоит заменить?

Они быстро теряют внешний вид: пыль и ворс спутываются, создавая эффект налета. Они устарели: такие ковры ассоциируются с интерьером 90-х. Они небезопасны: в них скапливается пыль, которая может вызывать аллергию.

Чем заменить?

Ковёр с коротким ворсом — легко чистится, универсален. Ковровая плитка — стильное решение, которое можно менять частями. Гладкое покрытие — паркет, ламинат или плитка делают комнату просторнее.

Уточнения

Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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