Этот предмет бесит гостей и портит ваш интерьер

Вы уверены, что ваш интерьер выглядит стильно? Иногда одна деталь может испортить общее впечатление, сделать пространство визуально дешевле и даже раздражать гостей.
Речь о пушистых коврах с длинным ворсом. Они должны создавать ощущение уюта, но на практике выглядят неопрятно, скапливают пыль и уменьшают пространство.
Ковёр (др.-рус. ковьръ, коверъ) — плотное тканое изделие из пряжи различного рода (или синтетическая его имитация), используемое для покрытия полов, иногда других поверхностей в помещении (столов, диванов и тому подобное) в декоративных, утеплительных, ритуальных или акустических целях.
Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.
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