Как растения могут испортить интерьер и что с этим делать

0:56 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ваши комнатные растения могут не украшать интерьер, а портить его, создавая хаос. Одиночные горшки в углах выглядят забытыми, растения вытягиваются к свету, теряют форму и делают пространство неухоженным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Комнатные растения

Яркие пластиковые кашпо нарушают гармонию, дешевят даже дорогой ремонт и перетягивают внимание на себя.

Избыток растений же превращает комнату в захламлённый зелёный уголок, где глазу не за что зацепиться. Чтобы этого избежать, стоит оставить только несколько ключевых растений, заменить пёстрые горшки на нейтральные, а цветы сгруппировать в светлых зонах, используя разные уровни: крупные внизу, ампельные на среднем уровне, высокие в верхнем.

Вместо десятка мелких растений на подоконнике лучше создать одну композицию. Такой подход сделает интерьер стильным и уютным.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.



Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.



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