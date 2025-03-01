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Как растения могут испортить интерьер и что с этим делать

0:56
Недвижимость

Ваши комнатные растения могут не украшать интерьер, а портить его, создавая хаос. Одиночные горшки в углах выглядят забытыми, растения вытягиваются к свету, теряют форму и делают пространство неухоженным.

Комнатные растения
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Комнатные растения

Яркие пластиковые кашпо нарушают гармонию, дешевят даже дорогой ремонт и перетягивают внимание на себя.

Избыток растений же превращает комнату в захламлённый зелёный уголок, где глазу не за что зацепиться. Чтобы этого избежать, стоит оставить только несколько ключевых растений, заменить пёстрые горшки на нейтральные, а цветы сгруппировать в светлых зонах, используя разные уровни: крупные внизу, ампельные на среднем уровне, высокие в верхнем.

Вместо десятка мелких растений на подоконнике лучше создать одну композицию. Такой подход сделает интерьер стильным и уютным.

Уточнения

Комнатные растения — растения, которые выращивают в комнатах и в общественных помещениях. Большинство комнатных растений происходит из тропиков и субтропиков.

Интерье́р — композиция внутреннего пространства здания с элементами обстановки предметно-пространственной среды.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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