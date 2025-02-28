Цены на недвижимость в Севастополе шокируют: жильё дороже, чем в Москве

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Севастополь занимает одно из последних мест в рейтингах доступности жилья, но при этом входит в топ-5 самых дорогих городов России по стоимости квадратного метра (около 195767 рублей), пишет EADaily.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рука с ключами от квартиры

Цена недвижимости здесь продолжает расти, несмотря на снижение ипотечного спроса. Эксперты объясняют этот феномен сочетанием нескольких факторов: ограниченным количеством земли под застройку, высоким спросом со стороны жителей других регионов России и привлекательным климатом.

Кроме того, вторичное жильё в Севастополе стоит дороже новостроек, что также отличает его от большинства российских городов. Это связано с расположением и инфраструктурой — многие новостройки находятся на окраинах, тогда как вторичка чаще представлена в более развитых районах.

По прогнозам специалистов, значительных колебаний цен в ближайшее время не ожидается: стоимость квадратного метра останется высокой, а спрос — стабильным.

Уточнения

Севасто́поль (укр. Севастополь; с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар, крымскотат. Акъяр, Aqyar) — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря.



Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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