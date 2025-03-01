Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье

Еще десять лет назад средняя площадь квартиры в новостройках Санкт-Петербурга составляла 52,1 кв. м. Сегодня этот показатель сократился до 41 кв. м. Причем в начале 2025 года впервые средний размер приобретаемых квартир упал ниже 40 кв. м. За это же время цены на первичное жилье выросли на 175%.
Резкое уменьшение площадей произошло в 2014–2016 годах — тогда средняя площадь новостроек сократилась сразу на 15%. Затем рынок стабилизировался, но с 2019 по 2022 годы вновь началось постепенное снижение до 40,3 кв. м. В 2024 году средний метраж приобретаемого жилья впервые опустился ниже 40 кв. м.
Сегодня малометражное жилье занимает 72% спроса:
Для сравнения: в 2020 году студии составляли лишь 22% сделок, а однокомнатные — 44%. Двухкомнатные квартиры тогда занимали 25% рынка, а многокомнатные — 9%. Покупатели все чаще выбирают компактные квартиры из-за их доступности, а также современных планировок, которые делают малые метры более функциональными.
"Еще 10 лет назад жилые площади использовались менее рационально. Тогда продуманные планировки с гардеробными, встроенной мебелью и оптимизированными коридорами были привилегией премиального сегмента. Сегодня такие решения стали стандартом даже в классе "комфорт", — отмечает Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI.
Формат европланировок окончательно закрепился. Найти классическую кухню в однокомнатной квартире теперь сложнее — такие варианты встречаются только из-за особенностей проекта.
Рост цен в сегменте новостроек впечатляет. Если в 2014 году средняя стоимость квадратного метра в пределах КАД составляла 95,5 тыс. рублей, то в 2024 году этот показатель достиг 264 тыс. рублей.
Примеры актуальных цен:
Первичная недвижимость в Петербурге подорожала в 2,75 раза за последние 10 лет. Но даже несмотря на рост стоимости, спрос на квартиры остается высоким — особенно на компактные и функциональные варианты.
Пло́щадь (в узком смысле — площадь фигуры) — численная характеристика, вводимая для определённого класса плоских геометрических фигур (исторически — для многоугольников, затем понятие было расширено на квадрируемые фигуры) и обладающая свойствами площади.
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