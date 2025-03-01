Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кухонные шкафы будут сиять как новые: советский трюк с растительным маслом
PlayStation на колёсах: Kia EV4 дарит новые ощущения за рулём
Финики против гипертонии: как сладкий суперфуд может помочь вашему сердцу
Неожиданная связь: какие продукты провоцируют рак толстой кишки
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот

Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье

3:17
Недвижимость

Еще десять лет назад средняя площадь квартиры в новостройках Санкт-Петербурга составляла 52,1 кв. м. Сегодня этот показатель сократился до 41 кв. м. Причем в начале 2025 года впервые средний размер приобретаемых квартир упал ниже 40 кв. м. За это же время цены на первичное жилье выросли на 175%.

квартира
Фото: Правительство Московской области by Анастасия Осипова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
квартира

Когда началось сокращение

Резкое уменьшение площадей произошло в 2014–2016 годах — тогда средняя площадь новостроек сократилась сразу на 15%. Затем рынок стабилизировался, но с 2019 по 2022 годы вновь началось постепенное снижение до 40,3 кв. м. В 2024 году средний метраж приобретаемого жилья впервые опустился ниже 40 кв. м.

Почему растет спрос на малогабаритные квартиры

Сегодня малометражное жилье занимает 72% спроса:

  • 30% сделок — студии,
  • 42% — однокомнатные квартиры,
  • 20% — двухкомнатные,
  • 8% — трехкомнатные и многокомнатные.

Для сравнения: в 2020 году студии составляли лишь 22% сделок, а однокомнатные — 44%. Двухкомнатные квартиры тогда занимали 25% рынка, а многокомнатные — 9%. Покупатели все чаще выбирают компактные квартиры из-за их доступности, а также современных планировок, которые делают малые метры более функциональными.

Как изменилась планировка квартир

"Еще 10 лет назад жилые площади использовались менее рационально. Тогда продуманные планировки с гардеробными, встроенной мебелью и оптимизированными коридорами были привилегией премиального сегмента. Сегодня такие решения стали стандартом даже в классе "комфорт", — отмечает Михаил Гущин, вице-президент по маркетингу и продукту Группы RBI.

Формат европланировок окончательно закрепился. Найти классическую кухню в однокомнатной квартире теперь сложнее — такие варианты встречаются только из-за особенностей проекта.

Цены: насколько подорожала недвижимость

Рост цен в сегменте новостроек впечатляет. Если в 2014 году средняя стоимость квадратного метра в пределах КАД составляла 95,5 тыс. рублей, то в 2024 году этот показатель достиг 264 тыс. рублей.

Примеры актуальных цен:

  • студии — 6,5 млн рублей,
  • однокомнатные квартиры — около 10,7 млн рублей,
  • двухкомнатные — 19,2 млн рублей,
  • трехкомнатные — 27,9 млн рублей.

Первичная недвижимость в Петербурге подорожала в 2,75 раза за последние 10 лет. Но даже несмотря на рост стоимости, спрос на квартиры остается высоким — особенно на компактные и функциональные варианты.

Уточнения

Пло́щадь (в узком смысле — площадь фигуры) — численная характеристика, вводимая для определённого класса плоских геометрических фигур (исторически — для многоугольников, затем понятие было расширено на квадрируемые фигуры) и обладающая свойствами площади.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости
Еда и рецепты
Новый тренд в Европе: овощ, который спасает кишечник и укрепляет кости Аудио 
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Еда и рецепты
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера
Новости спорта
Эмоциональный момент: стало известно о болезненном решении семьи Михаэля Шумахера Аудио 
Популярное
Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной

Рапсовое масло не уступает оливковому по пользе, но стоит в разы дешевле. Почему его стоит добавить в рацион — мнение экспертов и факты, которые вас удивят!

Ложка в день — и сердце скажет спасибо: масло, которое незаслуженно обходят стороной
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Грядка, обречённая на провал — эти овощи нельзя сажать рядом с огурцами
Простая прогулка или мощная тренировка? Разбираемся в скандинавской ходьбе
Диван-кровать — прошлый век! Новый тренд гораздо оригинальнее
Зеленский устроил скандал в Вашингтоне. Кто режиссёр спектакля? Любовь Степушова Шерлок Холмс — врач в душе, ужас для преступников   Сергей Лебедев Можно ли навсегда отказаться от алкоголя самостоятельно Дмитрий Плотников
Посадите один раз — собирайте урожай вечно: 8 многолетних овощей, которые изменят ваш огород
Крах китайских марок в России — дилеры отказываются от их продаж
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Уборка без стресса: вот что делают люди, у которых дома всегда порядок
Последние материалы
Чистота, которая вредит: как стерильная среда космической станции влияет на иммунитет
Забудьте о сухости кожи после долгого перелёта! Мы знаем, как вернуть лицо к жизни
Олеся Железняк рассказала, как озвучивала Печаль в мультфильме Головоломка
Квадратные метры в Петербурге на вес золота: как выросли цены на жилье
Новый сверхпрочный сплав: не боится даже экстремального нагрева
Российские деньги не станут пластиковыми: ЦБ разъяснил преимущества бумажных банкнот
Почему в 60 одни выглядят на 40, а другие — нет? Виновник шокирует, но все исправимо
Злоумышленники их ненавидят, а хозяева обожают: топ-7 собак для охраны вашего дома
Как эффективно размножить клубнику: 4 проверенных способа
Стиральная машина испортит вашу одежду и здоровье, если забыть об этой детали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.