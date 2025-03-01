38,4 млн квадратов за год — нежилое строительство в России бьёт рекорды

2:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В 2024 году в России введено 38,4 млн кв. м нежилой недвижимости — это на 7,7% больше, чем в 2023 году. Такие данные представил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Фото: flickr.com by Loozrboy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Строительство

Коммерция и промышленность в лидерах

По словам Хуснуллина, основной рост пришелся на коммерческие и промышленные объекты. Ввод коммерческой недвижимости увеличился на 23,6%, а промышленных зданий — на 19,9%. Эти показатели подтверждают активное развитие деловой и производственной инфраструктуры в стране.

Где строят больше всего

Максимальный прирост по вводу новых объектов зафиксирован в:

Дальневосточном федеральном округе (+52,7% к 2023 году);

Сибирском федеральном округе (+34%);

Северо-Западном федеральном округе (+15,5%).

Такой рост объясняется государственными инвестициями, новыми промышленными проектами и спросом на коммерческую недвижимость.

Лидеры по объему строительства

Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, ключевыми регионами по вводу коммерческих зданий стали:

Москва — 1,6 млн кв. м,

Московская область — 1,3 млн кв. м,

Краснодарский край — 0,89 млн кв. м,

Свердловская область — 0,49 млн кв. м,

Республики Башкортостан и Татарстан — по 0,34 млн и 0,31 млн кв. м соответственно,

Ставропольский край — 0,31 млн кв. м.

Как это влияет на экономику

Рост нежилого строительства свидетельствует о развитии бизнеса, увеличении рабочих мест и улучшении инфраструктуры. Особенно активное строительство в регионах говорит о перераспределении инвестиций и усилении экономики за пределами центральных городов.

Уточнения

Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.



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