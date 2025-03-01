38,4 млн квадратов за год — нежилое строительство в России бьёт рекорды

В 2024 году в России введено 38,4 млн кв. м нежилой недвижимости — это на 7,7% больше, чем в 2023 году. Такие данные представил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
По словам Хуснуллина, основной рост пришелся на коммерческие и промышленные объекты. Ввод коммерческой недвижимости увеличился на 23,6%, а промышленных зданий — на 19,9%. Эти показатели подтверждают активное развитие деловой и производственной инфраструктуры в стране.
Максимальный прирост по вводу новых объектов зафиксирован в:
Такой рост объясняется государственными инвестициями, новыми промышленными проектами и спросом на коммерческую недвижимость.
Как отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, ключевыми регионами по вводу коммерческих зданий стали:
Рост нежилого строительства свидетельствует о развитии бизнеса, увеличении рабочих мест и улучшении инфраструктуры. Особенно активное строительство в регионах говорит о перераспределении инвестиций и усилении экономики за пределами центральных городов.
Недви́жимость - вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.
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