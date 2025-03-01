А вы переворачиваете подушку? Вот зачем это нужно делать

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Даже самые простые вещи, такие как переворачивание подушки, могут иметь некоторые преимущества с точки зрения гигиены и комфорта.

Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кровать, застеленная белым постельным бельем

Регулирование температуры

Во время сна сторона подушки, соприкасающаяся с головой, может накапливать тепло. Переворачивая подушку, вы получаете более холодную поверхность, обеспечивая более комфортную температуру сна.

Поддержание гигиены

Переворачивание подушки помогает поддерживать чистоту. Жир, пот и частицы кожи с лица и волос могут впитываться подушкой. Перевернув ее, вы сможете спать на стороне, которая не была в прямом контакте, что способствует более чистой поверхности для сна.

Упругость

Со временем подушки могут потерять свою первоначальную пухлость по мере оседания наполнителя. Переворачивание подушки перераспределяет наполнитель, предотвращая неравномерное сжатие и обеспечивая постоянную поддержку головы и шеи.

Снижение накопления аллергенов

На подушках могут накапливаться аллергены, пылевые клещи и другие частицы. Переворачивание подушки может помочь снизить концентрацию этих аллергенов, что принесет пользу людям, склонным к аллергии или респираторным проблемам.

Увеличенный срок службы подушки

Подушки естественным образом изнашиваются со временем из-за регулярного использования. Регулярное переворачивание подушки способствует равномерному износу с обеих сторон, что потенциально продлевает общий срок службы подушки.

Уточнения

Поду́шка — постельная принадлежность, предназначена для поддержки головы лежащего человека во время сна.



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