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Московский бизнес-класс новостроек на пике: что стоит за рекордными продажами

2:45
Недвижимость

Рынок недвижимости Москвы стартовал в 2025 году с впечатляющих показателей. Объем сделок в сегменте новостроек бизнес-класса за первый месяц года достиг 110 тыс. кв. м, что на 31% больше, чем в январе 2024 года. Эти данные представила Ольга Павлик, директор по аналитике компании Forma, в ходе презентации квартала Pave.

Новостройка
Фото: unsplash.com by Grant Lemons grantlemons, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Новостройка

"В бизнес-классе зафиксировано рекордное значение спроса за первый календарный месяц года — 110 тыс. кв. м (на 31% выше января 2024 года)", — отметила Павлик.

Почему спрос на бизнес-класс растет

Как и по итогам всего 2024 года, доля продаж бизнес-класса продолжает опережать комфорт-класс. В январе 2025 года сделки с бизнес-классом составили 47% от общего объема продаж.

Еще одна особенность нового года — сохраняющаяся активность покупателей после новогодних праздников. Ранее традиционно спрос снижался в январе, но в этот раз он остался на уровне декабря. По мнению аналитиков, такая тенденция обусловлена:

  • Завершением сроков вкладов под высокий процент,
  • Стабильным уровнем ключевой ставки,
  • Ростом проинфляционных ожиданий населения.

Также значительную часть сделок обеспечили инвесторы, которые предпочитают вкладываться в проекты на ранних стадиях строительства.

Лидеры роста: Павелецкий район

Особенно заметный рост продаж был зафиксирован в Павелецком районе Москвы. В январе здесь приобрели 6,8 тыс. кв. м жилья, что вдвое превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

Этот район входит в состав Даниловского района, на долю которого пришлось 12% всех сделок в бизнес-классе. При этом стоимость квадратного метра в этой локации за последние три года выросла на 50%, а общий объем спроса увеличился на 120% — до 94,2 тыс. кв. м в 2024 году.

Новый проект Forma в Даниловском районе

В январе компания Forma получила разрешение на строительство жилого комплекса Pave в Даниловском районе, недалеко от Павелецкой набережной. Это уже шестой проект компании в Москве. Новый квартал будет представлять собой комплекс из шести разновысотных зданий (от 7 до 33 этажей), объединенных стилобатом.

Уточнения

Зако́н спро́са и предложе́ния - экономический закон, объединяющий в себе закон спроса и закон предложения. Обычно цена устанавливается в точке равновесия между предложением и спросом. При прочих равных условиях, снижение цены на товар увеличивает спрос (готовность покупать) и уменьшает предложение (готовность продавать).

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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