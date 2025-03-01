Наполнитель в пуховике не собьётся, если стирать его правильно. Вот как это нужно делать

1:32 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Наполнение пуховика останется равномерным, если соблюдать правила стирки.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в зимней куртке

Как стирать пуховик

1. Теннисные мячики. При стирке добавляйте в барабан стиральной машины два-три теннисных мяча. Они помогут взбивать пух, предотвращая образование комков. Лучше всего выбрать деликатный режим стирки.



2. Мороз. После стирки рекомендуется оставить пуховик на холоде минимум на 30 минут. Если зима, повесьте его на балкон или во двор. Холод способствует распушиванию наполнителя.

3. Щётка для волос. После мороза пройдитесь по пуховику щеткой для волос, чтобы окончательно расправить наполнитель. Щетка помогает придать объем и равномерно распределить материал внутри изделия.

4. Холодильник. Если на улице тепло, используйте холодильник. Сверните пуховик и положите его в морозильную камеру на 30 минут. Затем достаньте и повесьте на плечики.

5. Завершающий этап. Через 3 часа после заморозки начните аккуратно простукивать пуховик с внутренней стороны, используя массажную щетку для волос. Этот процесс поможет равномерно распределить наполнитель и вернуть изделию первоначальную форму.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете сохранить ваш пуховик в отличном состоянии даже после стирки.

Уточнения

Ку́ртка — чаще всего короткое верхнее изделие (одежда), наглухо застёгивающееся.



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