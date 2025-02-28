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Грядет кризис на рынке складов: почему спрос падает

1:49
Недвижимость

В 2025 году рынок складской недвижимости в России столкнется с серьезным спадом. Согласно исследованию Nikoliers, объем спроса может уменьшиться на 22% по сравнению с 2024 годом, составив 4,2 млн кв. м. Если сравнивать с 2023 годом, падение еще более ощутимо — 36%.

Склад комплекса Логопром Сормово
Фото: commons.wikimedia.org by Кирскв, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Склад комплекса Логопром Сормово

Почему рынок замедляется

Эксперты прогнозируют, что спрос на склады в России в следующем году окажется в пределах 3,7-4,2 млн кв. м. Основная причина — снижение деловой активности, особенно после периода бурного роста в 2023–2024 годах. Это связано с:

  • замедлением экономического роста,
  • оптимизацией складских площадей маркетплейсами,
  • консолидацией крупных онлайн-ретейлеров в рамках новых BTS-проектов.

Маркетплейсы меняют стратегию

Руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости, земли компании Nikoliers Вера Афанасенко отмечает, что ведущие маркетплейсы займут выжидательную позицию. После активного расширения они сосредоточатся на:

  • оптимизации логистики,
  • заключении небольших точечных сделок,
  • переходе от аренды к покупке складов.

Кроме того, высокие инвестиционные риски и стоимость финансирования вынуждают девелоперов предлагать проекты "под ключ" с последующей продажей и поэтапным финансированием со стороны покупателей.

Что ждет рынок складской недвижимости в ближайшие годы? Останется ли этот спад временным явлением или перерастет в долгосрочную тенденцию?

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare - отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.

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Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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