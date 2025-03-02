Забудьте о белом: этот цвет преобразит вашу кухню в 2025 году — главный тренд сезона!

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В современных интерьерах очень часто можно встретить кухни с белыми стенами. Однако в последнее время набирает популярность новый цвет, который обещает стать модным в 2025 году и придать неповторимый шарм этому пространству.

Зелёная кухня
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Зелёная кухня

Этот цвет — зелёный во всех его оттенках. Он символизирует свежесть, природу и спокойствие. Кроме того, он делает интерьер более современным и минималистичным.

Какие оттенки зелёного будут в моде в 2025 году для кухни?

  1. По мнению аргентинского сайта TN, сине-зелёный - это цвет, который придаёт обстановке кухни сдержанную элегантность. Его можно сочетать с нейтральными цветами, такими как белый или бежевый. Этот оттенок точно привлечёт внимание.
  2. Кроме того, в этом году на современных кухнях будет актуален серо-зелёный цвет. Он универсален, сочетает в себе свежесть зелёного и изысканность серого. Этот цвет создаёт ощущение старинного пространства.
  3. Оливково-зелёный - это тёплый, элегантный и гостеприимный вариант. Он создаёт естественную и уютную атмосферу. Этот цвет хорошо смотрится в кухнях разных стилей, от деревенского до современного.

Зелёный цвет не только визуально привлекателен, но и ассоциируется с природой и гармонией. Он создаёт приятное и расслабляющее пространство для приготовления пищи и общения. Этот цвет отлично подходит для придания индивидуальности и жизни помещению, не теряя при этом функциональности.

Уточнения

Ку́хня (от нем. Küche) — помещение для приготовления пищи.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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