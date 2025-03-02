Вместо хлопотной переклейки: дарим обоям вторую жизнь — вот что нужно сделать

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если вам надоел дизайн и цвет обоев, то их можно покрасить. Это более экономичный и менее трудоёмкий способ, чем удаление старых обоев.

Фото: PublicDomainPictures.net by Petr Kratochvil, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Покраска стен

Чтобы достичь долгосрочного результата, нужно проявить терпение и внимание к деталям, избегая распространённых ошибок.

Распространённые ошибки при покраске обоев

Неправильная подготовка стены. Перед покраской обоев необходимо подготовить стену. Она должна быть чистой, сухой и гладкой. Устраните все повреждения и разрывы. Состояние обоев. Не стоит красить отслоившиеся, пузырчатые или рваные обои. Каждый дефект будет виден через новый слой краски. Приклейте свободные края, срежьте пузыри и удалите рваную бумагу. Пропуск грунтовки. Отказ от грунтовки может привести к снижению качества отделки. Краска может начать отслаиваться, особенно при нанесении на винил. Используйте качественную грунтовку, подходящую для типа обоев. Использование неправильной краски. Не все виды красок подходят для обоев. Узнайте, какой материал использовать, и следуйте инструкциям. Использование неправильной краски снижает покрывающую способность, прочность и долговечность лакокрасочного покрытия. Не закрывать узор на старых обоях. Не экономьте на количестве краски, рисунок обоев может быть виден сквозь неё. Нанесите два слоя краски хорошего качества, давая каждому слою достаточно времени для высыхания. Поспешное нанесение второго слоя может привести к снижению качества покрытия.

Уточнения

Обо́и — вид строительных отделочных материалов для облицовки стен и потолков внутри помещений.





Покраска — сложная физико-химическая технология, результатом которой является сформированное прочное лако-красочное покрытие на поверхности твёрдых материалов.



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