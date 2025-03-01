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Новая одежда без стирки: чем вы рискуете? 5 неожиданных последствий!

2:46
Недвижимость

Покупка новой одежды — всегда радость, но возникает ли у вас вопрос: стоит ли стирать её перед тем, как надеть? На первый взгляд может показаться, что это не имеет значения, но эксперты уверены, что стирка — обязательный шаг.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Почему стоит стирать новую одежду

"Обычно я стираю новую одежду перед ноской, чтобы удалить химические вещества, излишки краски и грязь, оставшуюся после производства", — говорит Фрэнсис Козен, старший преподаватель Корнеллского университета.

Одежда проходит через многие этапы производства, транспортировки и хранения, и на ней могут остаться посторонние вещества, которые не так полезны для нашей кожи.

Например, химические добавки или крахмалы используются для сохранения формы одежды при транспортировке и в магазине. И хотя одежда может выглядеть чистой, на ней могут остаться микроорганизмы, бактерии или вирусы, с которыми вы не хотите сталкиваться. Ведь исследования показывают, что они могут оставаться на ткани даже несколько недель.

Кроме того, стирка помогает смягчить ткань, благодаря чему она будет лучше сидеть на теле.

"Первая стирка особенно важна для хлопчатобумажной одежды, так как она может дать усадку", — отмечает Козен.

Что можно не стирать

Не всякая одежда требует предварительной стирки. К примеру, свитера или куртки, которые не соприкасаются с кожей, можно надеть сразу. Козен также не советует стирать вещи, которые требуют химической чистки. Важно помнить, что, если ткань не требует стирки, лучше следовать рекомендациям на бирке.

Какие могут быть последствия, если не стирать одежду

Если ваша кожа не чувствительна, вы, скорее всего, не почувствуете дискомфорта от ношения новой одежды без стирки. Однако есть риск раздражений, сыпи или аллергической реакции из-за химикатов или микробов, содержащихся на ткани.

Кроме того, яркие вещи, особенно джинсы, могут оставить следы краски на коже или мебели. Чтобы избежать этого, рекомендуется стирать такие вещи отдельно или с одеждой того же цвета, особенно в первые несколько стирок.

Как правильно стирать новую одежду

В первую очередь, всегда проверяйте бирку на предмет рекомендаций по стирке. Если указано "Только химчистка", не стоит рисковать и пытаться постирать одежду.

"Чтобы сохранить форму и предотвратить усадку, стирайте одежду в холодной воде и сушите её при низкой температуре или на вешалке", — советует Номи Дейл Кляйнман, заведующая кафедрой дизайна Технологического института моды.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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