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Секреты правильного использования моющего средства в посудомоечной машине

2:42
Недвижимость

В TikTok можно найти множество лайфхаков, которые обещают упростить уборку, но не все из них так эффективны, как кажется. Один из таких "секретов" — это рекомендация бросать капсулы с моющим средством прямо в посудомоечную машину, минуя дозатор.

посудомойка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
посудомойка

Считается, что так посуда будет чиститься лучше, ведь средство воздействует на неё с самого начала цикла. Но насколько это действительно эффективно? Мы поговорили с экспертами и выяснили, стоит ли следовать этой модной рекомендации.

Что происходит, если не использовать дозатор

"Теоретически это может звучать неплохо", — говорит Дирк Саппок, директор по управлению категориями кухонной техники в Miele.

Однако он отмечает, что это не так эффективно, как кажется на первый взгляд. Морган Эберхард, главный научный сотрудник Cascade, также соглашается:

"Такой способ существенно снижает эффективность очистки".

Дело в том, что большинство посудомоечных машин имеют цикл предварительной мойки, который длится 10-15 минут. Если вы бросите капсулу с моющим средством в корзину, оно растворится в воде для предварительной мойки, и большая часть средства просто стечет до того, как начнется основной цикл стирки. В результате средство не успевает качественно расщепить остатки пищи.

Почему важно использовать дозатор

Многие пользователи не понимают, как именно работают посудомоечные машины. Дозатор моющего средства подает средство в тот момент, когда вода достигает нужной температуры и давления. Это важно для того, чтобы моющее средство подействовало на остатки пищи в самый подходящий момент. Если вы положите капсулу на дно, эффективность очистки снижается, и на посуде могут остаться разводы и следы от пищи.

"Если моющее средство не добавлено в нужный момент, посуда не вымоется должным образом", — объясняет Саппок.

Может ли это повредить вашу посудомоечную машину

Саппок утверждает, что если капсулы бросать в саму машину, это не повредит прибор. Однако, по словам Эберхард, могут возникнуть проблемы с посудой. Оставшиеся части средства могут привести к образованию разводов и загрязнений, а также ускорят накопление отложений внутри машины.

Что делать, если дозатор застревает

Если у вас часто возникают проблемы с дозатором, Эберхард рекомендует следующее: убедитесь, что он сухой, а рядом нет крупной посуды, которая может помешать ему полностью открыться. Это поможет избежать застревания капсулы.

Уточнения

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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