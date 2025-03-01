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Секреты долговечности эмалированной чугунной посуды: главные ошибки, которых стоит избегать

2:21
Недвижимость

Эмалированная чугунная посуда может прослужить вам долгие годы, если правильно за ней ухаживать. Например, многие производители, как Staub, дают пожизненную гарантию на свою продукцию. Но, несмотря на это, важно помнить, что даже такая прочная посуда требует внимания.

Губка для мытья посуды
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers is licensed under Рublic domain
Губка для мытья посуды

Почему же ваша эмалированная чугунная сковорода выглядит потрепанной? Мы поговорили с бренд-менеджером Staub, которая поделилась главными ошибками при использовании этой посуды.

1. Разогревайте посуду правильно

Ошибки при разогреве — одна из самых распространенных причин повреждения эмали. Диана Грингл, бренд-менеджер Staub объясняет, что самое главное — это терпение. Сковороду нужно разогревать медленно.

"Самая большая ошибка — ускорить процесс разогрева", — говорит она.

Лучше всего начинать с низкого огня, подождать три минуты, пока сковорода не прогреется, а затем увеличивать температуру. Такой метод поможет продлить срок службы посуды и упростит её чистку.

2. Используйте только правильную посуду

При приготовлении пищи в эмалированных чугунных кастрюлях и сковородках важно выбирать подходящие инструменты.

"Металлические ложки и лопатки могут повредить эмаль и оставить царапины", — предупреждает Грингл.

Лучше использовать деревянные или силиконовые инструменты, чтобы избежать неприятных следов на поверхности.

3. Не мойте посуду слишком быстро

Возможно, вам привычно мыть посуду сразу после приготовления, но с эмалированным чугуном лучше подождать.

"Дайте посуде немного остыть, прежде чем мыть её", — советует Грингл.

Мойка горячей посуды может привести к термическому удару, который повредит материал.

4. Остерегайтесь посудомоечной машины

Посудомоечные машины удобны, но для эмалированной чугунной посуды это не лучший выбор. Агрессивные моющие средства могут привести к потемнению эмали. Для чистки достаточно губки, мыла и жесткой щетки. А если нужно провести более глубокую уборку, используйте Bar Keepers Friend. Обязательно тщательно вытирайте посуду насухо перед тем, как ставить её обратно.

Уточнения

Посу́да — обобщённое название предметов быта, используемых для приготовления, приёма и хранения пищи.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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