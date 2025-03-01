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Как часто нужно стирать защитку для матраса? Узнайте, почему это важно

2:52
Недвижимость

Матрасы — это немалые вложения, и заботиться о них стоит на уровне ухода за остальными вещами в доме. Защитное покрытие для матраса — важный элемент, который помогает сохранять чистоту и свежесть постельного белья, а также служит дополнительной защитой от пыли, пота и других загрязнений. Однако, как и другие предметы постельного белья, такие защитные покрытия требуют регулярной стирки.

Кровать, застеленная белым постельным бельем
Фото: Flickr by Liz Lawley, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кровать, застеленная белым постельным бельем

Как часто стирать защитное покрытие для матраса

Опытные специалисты советуют стирать защитку раз в месяц. Однако, если вы страдаете аллергией, часто потеете или позволяете питомцам спать с вами, частоту стирки лучше увеличить. Также стоит стирать покрытие после болезни или каких-либо происшествий в постели. Если же это покрытие для гостевой спальни, где не спят часто, достаточно будет стирать его раз в шесть-восемь недель.

Что понадобится для стирки

Оборудование и инструменты:

  • Вакуум
  • Сушильный шкаф

Материалы:

  • Мягкое моющее средство
  • Дезинфицирующее средство для белья (по желанию)

Пошаговое руководство по стирке защитного покрытия

  • Ознакомьтесь с инструкциями на этикетке
    Каждое защитное покрытие поставляется с инструкциями по уходу, которые можно найти на этикетке. Важно следовать этим рекомендациям, чтобы избежать ошибок в температурном режиме или неправильной стирки. Если по какой-то причине этикетка была удалена, можно найти инструкции на сайте продавца.
  • Пропылесосьте покрытие перед стиркой
    Перед тем как снять защитное покрытие с матраса, легонько пропылесосьте его, чтобы удалить пыль и волосы. Этот шаг поможет лучше очистить поверхность. Если у вас мало времени, просто встряхните покрытие перед стиркой.
  • Положите в стиральную машину
    Следуя указаниям на этикетке, поместите защитное покрытие в стиральную машину. Обычно рекомендуется стирать его в холодной воде с мягким моющим средством. Вы можете добавить немного дезинфицирующего средства, чтобы удалить остатки загрязнений. Примечание: защитные чехлы лучше стирать отдельно от простыней, так как у них могут быть разные требования по уходу.
  • Сушите на воздухе
    После стирки тщательно вытряхните покрытие и повесьте его для сушки на свежем воздухе. Избегайте использования сушилки, так как высокая температура может повредить защитные материалы. Убедитесь, что чехол полностью высох, прежде чем класть его обратно на кровать.
  • Возвращаем на кровать
    После того как защитное покрытие станет чистым и полностью высохнет, можно вернуть его на матрас. Повторяйте эту процедуру хотя бы раз в месяц для поддержания чистоты и долговечности матраса.

Уточнения

Матра́с матра́ц (от араб. матра — место, на которое что-либо кладут) — съёмный элемент кровати или дивана, обеспечивающий мягкое и тёплое место для лежания и сидения.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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