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Сайдинг – прошлый век? Чем лучше заменить его для облицовки дома

1:31
Недвижимость

Сайдинг — популярный вариант облицовки, но есть более долговечные и эстетичные решения. Один из лучших вариантов — фасадная плитка, которая не только придаёт дому современный вид, но и обладает высокой прочностью.

Входная дверь
Фото: flickr.com by Timo Newton-Syms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Входная дверь

Почему фасадная плитка лучше сайдинга?

Прочность и устойчивость к внешним воздействиям — защищает дом от ветра, осадков и температурных перепадов.

Долговечность — не теряет внешний вид со временем, устойчива к влаге и ультрафиолету.

Экологичность — материал безопасен для людей и окружающей среды.

Минимальный уход — не требует сложного обслуживания, достаточно периодически очищать от загрязнений.

Большой выбор дизайнов — имитация камня, кирпича, мрамора, глянцевые и матовые поверхности.

Как фасадная плитка преображает дом?

Этот материал делает фасад стильным и современным, повышает стоимость недвижимости и даёт возможность реализовать индивидуальный дизайн.

Сегодня особенно популярны:

  • Имитация натурального камня и кирпича — создаёт эффект дорогой отделки.
  • Глянцевые и матовые поверхности — подходят для современных архитектурных решений.

Если хотите обновить фасад, сделав его более долговечным и эстетичным, фасадная плитка — отличный выбор. Она сочетает красоту, прочность и простоту ухода, а богатый ассортимент позволит подобрать идеальный стиль.

Уточнения

Сайдинг (англ. siding) — американизм, обозначающий название технологии облицовки стен зданий, выполняющей две функции: утилитарную (защита здания от внешних воздействий, таких, как дождь, ветер, снег, солнце) и эстетическую (декорирование фасада дома).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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