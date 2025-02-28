Как разместить всю обувь в маленькой квартире? 7 гениальных идей

1:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прихожая часто превращается в хаос из туфель, ботинок и кроссовок. Но место для каждой пары можно найти даже в самой маленькой квартире. Эти идеи помогут организовать обувь так, чтобы она не мешалась, но всегда была под рукой.

Фото: freepik is licensed under Public Domain Полка для обуви

1. Крючки на стене — стильное и удобное решение

Разместите на стене крючки или рейлинги и развесьте на них туфли, балетки и кеды.

Освободится пространство на полу, а прихожая станет аккуратнее.

Подходит для лёгкой обуви, но не для сапог.

2. Лестница вместо полки

Если у вас много обуви на каблуках, используйте приставную лестницу как оригинальную подставку.

Верхние ступени можно использовать для шарфов и сумочек.

3. Минималистичный стеллаж-решётка

Такой стеллаж можно закрепить на стене в прихожей или спальне.

Он подойдёт не только для обуви, но и для сумок, аксессуаров, заметок.

Чтобы конструкция выглядела нарядно, украсьте её гирляндой.

4. Выдвижные ящики под кроватью

Отличное место для хранения сезонной обуви.

Ящики защищают от пыли и экономят пространство.

5. Органайзер из клеёнки

Закрепите мягкий органайзер на боковых стенках кровати.

В него можно складывать кеды, туфли, мокасины.

Лёгкое и бюджетное решение.

6. Ниша за дверью

Если места совсем мало, оборудуйте за дверью спальни нишу.

Она скроет обувную коллекцию, какой бы большой она ни была.

7. Шкаф с занавеской

Если обувной стеллаж кажется громоздким, просто спрячьте его за длинной шторой.

Так пространство будет выглядеть опрятнее и гармоничнее.

Теперь вся обувь найдёт своё место, а ваша квартира станет аккуратнее и уютнее.

Уточнения

Обувь — элемент одежды. Надевается на ноги. Применяется в первую очередь для тепловой и механической защиты ног..



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